Altehrwürdiger Koloss aus roten Backsteinen am Gera-Ufer

Erfurt. Die Talschule in Erfurt hat sich über Thüringens Landesgrenzen hinaus einen Namen gemacht und besteht im Oktober seit 125 Jahren.

Seit 125 Jahren schon gibt es die Talschule, die heute als berufsbildende Schule den Namen Ludwig-Erhard-Schule trägt. Am 20. Oktober 1896 wurde das Gebäude am Gera-Ufer eröffnet. Zusammengetragen wurde eine kleine historische Würdigung aus Fakten und Textteilen einer Chronik, die Gerhard Roth, Schulleiter von 2002 bis 2007, erarbeitet hatte und aus Informationen des Stadtarchivs. Erfragt, erstellt und mit ihrem Acrylgemälde illustriert wurde sie von Kerolein Rink, die Schülerin der Klasse V 19.1 ist.

Mehr als 80.000 Absolventen in Handelsberufen seit 125 Jahren

Mehr als 80.000 Absolventen für Handelsberufe hat die Schule zu verzeichnen. Damit ist sie eine der größten und ältesten kaufmännischen Berufsschulen in Thüringen. Als die in 16 Monaten erbaute Talschule am 20. Oktober 1896 eröffnet wurde, löste sie über Erfurt hinaus mit ihrer großzügigen Innenarchitektur Erstaunen und Bewunderung aus. 29 geräumige und helle Klassenzimmer, drei Zeichensäle, eine Turnhalle sowie Dusch- und Umkleidekabinen waren für die engen Verhältnisse der Kaiserzeit ungewöhnlich.

Backsteingebäude bleibt im Zweiten Weltkrieg von Bombentreffern verschont

Schnell entwickelte sie sich zur Städtischen Handelsschule. Im Zweiten Weltkrieg blieb sie vor Bombentreffern bewahrt. Der Unterricht wurde jedoch stark eingeschränkt. 1944/45 dienten mehrere Klassenräume Flüchtlingen vorübergehend als Unterkunft. Danach wurde der Schulbetrieb durch die zwei Betriebsberufsschulen „Sozialistischer Handel“, und „Sozialistischer Konsumgüterbinnenhandel“ und später „Rosa Luxemburg“ aufgenommen.

Seit der politischen Wende 1989 Staatliche Berufsbildende Schule 3

Mit der politischen Wende in der DDR vollzog sich nach 1989 eine grundlegende Veränderung im Schulsystem. So wurde die Talschule zur Staatlichen Berufsbildenden Schule 3. Es entstanden ein Berufliches Gymnasium für Wirtschaft, eine Fachoberschule und eine Berufsfachschule.

Zum 100-jährigen Jubiläum umbenannt in Ludwig-Erhard-Schule

Unter dem Namen Ludwig-Erhard-Schule, der der hundertjährigen Talschule 1996 verliehen wurde, erwarben sich Lehrer wie Absolventen über Thüringen hinaus einen guten Ruf. Von da an stiegen die Schülerzahlen und es wurde so eng, dass mehrere Klassen ins Gymnasium in der Bukarester Straße und an die Lessing-Schule am Nettelbeckufer umsiedelten. 2006 folgte der reguläre Umzug der drei Vollzeitschulformen in die Bukarester Straße. In der einstigen Talschule führt heute Schulleiter Torsten Schneidmüller die Regie über 42 Klassen.

An die bewegten 125 Jahre erinnert der unverrückbare Koloss aus roten Backsteinen, in dem Generationen von jungen Handelsleuten das Abc der Wirtschaft und des Wirtschaftens vermittelt wurde.

Kerolein Rink ist Schülerin der Klasse V 19.1.