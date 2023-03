Altstadtfrühling: Für Erfurter Jugendpfarrer wird der Rummel zur Kirche

Erfurt. Er kann jonglieren, liebt den Autoscooter und war Clown im Zirkus. Zum Erfurter Altstadtfrühling wird Klaus Zebe als Pfarrer der Schausteller ins Amt eingeführt.

Er war gerade in der Sahara unterwegs. Voriges Jahr, mit dem Pick-up. Da kam die Nachricht aus Thüringen: Die evangelische Kirche in Mitteldeutschland sucht ab 2023 einen neuen Pfarrer für die Schausteller und Zirkusleute. Klaus Zebe, Jugendpfarrer im Kirchenkreis Erfurt, war sich nach kurzer Bedenkzeit sicher: Das ist etwas für ihn.

Welt zwischen Wohnwagen und Fahrgeschäften ist ihm bekannt

Nicht nur, weil er am liebsten Autoscooter fährt. „Ich kann auch jonglieren, mit mindestens drei, manchmal auch vier Bällen“, sagt er stolz. Nein, er hat auch ganz persönliche Zirkus- und Rummelplatz-Erfahrungen. Er kennt diese Welt zwischen Wohnwagen und Fahrgeschäften, mit dem ständigen Aufbauen, Abbauen, Abreisen, Ankommen. Als Jugendlicher war der inzwischen 43-Jährige mit dem Wanderzirkus Compania Harlekino einige Wochen im Norden Thüringens unterwegs. Später beim Kinderzirkus „Tasifan“ und „Spiegelei“. Als Clown und Harlekin jonglierte er in der Manege. Und verkaufte als Student auf dem Erfurter Weihnachtsmarkt Holzspielzeug am Stand „Der Lindwurm“.

Unterwegs sein zwischen Sonneberg und Salzwedel

Bald nun wird er - so wie seine neue Gemeinde - unterwegs sein, zwischen Sonneberg und Salzwedel. Als Seelsorger des „reisenden Volkes“. Am 31. März wird er bei der Eröffnung des Altstadtfrühlings auf dem Erfurter Domplatz die Nachfolge von Pfarrer Conrad Herold antreten, als neuer Zirkus- und Schaustellerpfarrer der EKM.

„Ich kenne und ich liebe Zirkus und Rummel“, sagt Klaus Zebe. Denn die Welt der Artisten und Schausteller ist nun mal eine ganz besondere. „Die Gemeinschaft spielt dort eine große Rolle. Das prägt bis heute: sich zu helfen, aufeinander Acht zu geben, kreativ zu sein. Da kann Kirche einen Beitrag leisten und Impulse setzen“, so Klaus Zebe. Gottesdienste – so erfuhr er von seinem Vorgänger Konrad Herold – seien auf den Plätzen gut besucht. Oft besser als in manch anderen Gemeinden.

Menschen auf Achse suchen Begleitung durch Pfarrer

Da kämen auch viele von den Schaustellern, die keine Kirchenmitglieder oder katholisch sind. Die Menschen, die ständig auf Achse seien, suchten Begleitung durch ihren Pfarrer. Der sie kennt und versteht. Das sei nun mal so. „Nach all der Lebendigkeit und nach oft auch körperlich schwerer Arbeit gibt es viel Bedürfnis nach Tradition, nach Ruhe, Beheimatung, Begleitung.“ Ihn reizt das Zusammensein so unterschiedlicher Menschen, ihr Zusammenspiel.

Meist sind die Gottesdienste unter freiem Himmel. Oder unter einem Zirkuszelt oder im Autoscooter. 16 Termine stehen für die nächsten Wochen bereits in seinem Kalender. Auch Taufen, Eheschließungen, Trauerfeiern, Geschäftseröffnungen. Taufschale und -kanne sind mobil in einem Koffer verpackt, das Altarkreuz ist auch stets dabei. Ein Platz, um bei Gott zu sein, sollte sich immer finden. Eine Kirche auf Rädern.

Mit grauem Opel auf den Rummel- und Zirkusplätzen

Was aber, wenn ihn ein Schausteller oder Puppenspieler ruft, der gerade in Hessen oder Brandenburg sein Geschäft aufgebaut hat? Denn er ist ja Pfarrer der evangelischen Kirche in Mitteldeutschland. „Genau das habe ich erst neulich erlebt“, berichtet er. „Eine Konfirmation aus Thüringer Schaustellerfamilien stand an. Aber in Straußberg bei Berlin. Einen Zirkus- und Schaustellerpfarrer gibt es in Brandenburg nicht. Also haben wir es möglich gemacht.“

Und manchmal, so hat er bereits erfahren, werden an den Pfarrer auch ganz handfeste Probleme heran getragen. Als er neulich einen Wanderzirkus in seinem Winterquartier besuchte, wurde ihm dort von großen Sorgen mit der Futterversorgung für die Tiere berichtet. Über die Diakonie und die Aktion „Thüringen hilft“ wurde ein Weg gefunden.

So wird er weiter unterwegs sein. Nicht in der Sahara, aber mit seinem grauen Opel auf den Rummel- und Zirkusplätzen. Genau wie seine Gemeinde.