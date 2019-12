Bagger haben das Gelände des früheren Klärwerks in eine Terrassenlandschaft verwandelt. Derzeit sieht es wie in einem Tagebau aus.

Am Erfurter Gera-Ufer sieht es aus wie in einem Tagebau

Am Gera-Ufer in Erfurt-Nord, zwischen Pappelstiegbrücke und Radrennbahn, sieht es wie in einem Tagebau aus. Bagger haben terrassenförmige Stufen in die Böschung gefressen. Sucht die Stadt nach Edelmetall für ihren klammen Haushalt? Oder wurde gar Braunkohle unter der Erde entdeckt?

Natürlich nicht, sagt Erfurts Gartenamtsleiter Sascha Döll. Die Arbeiten, die auf dem Gelände eines früheren Klärwerks stattfinden, sollen die Gera für die Erfurter besser erlebbar machen. Im Rahmen der Umgestaltung der Nördlichen Geraaue entsteht ein grünes Amphitheater, das ab dem Buga-Jahr 2021 zum Verweilen einlädt. Die mit Scherrasen begrünten Terrassenstufen werden mit Natursteinen abgestützt, die zugleich als Sitzgelegenheiten dienen. Am Ufer wird es eine Badestelle geben. Gerade im Buga-Jahr soll das grüne Amphitheater auch für Veranstaltungen genutzt werden. Ökofläche mit Wildblumen für Insekten Oberhalb des Amphitheaters schließt sich künftig in Richtung Nordpark eine Ökofläche mit höherem Bewuchs an. Wildblumen für die Insekten sollen gesät, Stauden und neue Bäume gepflanzt werden. Zur Radrennbahn hin sind oberhalb der Natursteinstufen Freizeitflächen geplant. Ein kleines Sportfeld und Spielgeräte gehören dazu. Der Bereich ist Teil eines Freizeitbandes, das sich mit Unterbrechungen vom Nordpark bis zum Moskauer Platz ziehen wird. Der Gartenamtsleiter Sascha Döll steht mit den Plänen für das Amphitheater auf dem künftigen Abschnitt des Gera-Radwegs. Foto: Holger Wetzel Zwischen den Sportflächen und den obersten Stufen des Amphitheaters knickt ein Weg ab, der als Schlammstraße schon vormodelliert ist. Es ist ein neuer Abschnitt des Gera-Radwegs. Von der Auenstraße, die bis zur Buga schmaler und für den Verkehr gesperrt wird, sollen die Radler künftig ans Gera-Ufer fahren. An der Sportlerklause stoßen sie dann auf einen Biergarten. Das grüne Amphitheater entsteht in einem Abschnitt der Geraaue, der bislang nicht zugänglich war. Zuletzt sperrte ein Zaun das alte Klärwerk ab. Die Fällung der Bäume, die seit der Stilllegung des Klärwerks auf dem Gelände wild gewachsen waren, sorgte im vergangenen Winter für Aufregung. Amtsleiter Döll hofft, dass mit Beginn der Arbeiten die Erfurter nun ein immer besseres Bild davon bekommen, was dort entsteht und warum aus Sicht der Stadtentwickler die Bäume weichen mussten. Überall in der Geraaue rollen die Bagger Die Stadt baut nicht nur am Klärwerk, sondern überall in der Nördlichen Geraaue. Der Parkplatz an der Wendeschleife der Marie-Elise-Kayser-Straße ist so gut wie fertig. Weiter nördlich werden der Baseball-Platz gedreht sowie ein alter Sportplatz zurückgebaut und der Parkfläche zugeschlagen. In Gispersleben, wo einst ein gewaltiges Kraftwerk neben dem Kilianipark stand, wird die Kraftwerksfläche in eine grüne Hügellandschaft verwandelt. Im Nordpark hat der barrierefreie Zugang bereits seine Stützmauern. „Alle Arbeiten liegen im Zeitplan und bei den Kosten im Rahmen“, sagt Döll. „Die regionalen Firmen haben Spaß an der Arbeit und freuen sich, etwas für ihre Stadt zu tun.“ Neue Wege geht die Stadt bei der Bewässerung der neuen und alten Vegetation. Neben der Beutelbewässerung der Großbäume in der Bauphase wird für die neuen Stauden, möglicherweise auch für die Jungbäume, eine Tröpfchenbewässerung erwogen. Angesichts der trockenen Sommer gehe ohne Bewässerung gar nichts mehr, meint Sascha Döll. Und die Beutelbewässerung sei auf Dauer gesehen aufwendiger.