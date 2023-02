Am Erfurter Hauptbahnhof sind Café-Plätze schwer umkämpft

Pendler und Durchreisende haben am Bahnhof in Erfurt einige Möglichkeiten, sich die Wartezeit zu vertreiben. In einem Café führte das zu einem kleinen Konflikt.

Im Café kann man was erleben. Von meinem Stammplatz in einer dezenten Ecke beobachtete ich ein echtes kleines Schauspiel. Zufällig waren nur zwei Plätze im gesamten Geschäft besetzt, nämlich meiner am einen und der gegenüberliegende am anderen Ende des Cafés.

Doch dann: Ein Herr kam herein, reservierte sich einen Tischbereich, in dem er seine Mütze dort ablegte und stellte sich zum Bestellen an die Theke. Soweit nichts Ungewöhnliches, wenn nicht eine Sekunde später ein weiterer Mann hereingekommen wäre, der sich von allen freien Stühlen ausgerechnet exakt den neben dem eben besetzten Platz aussuchte und sich dort setzte. Auch ein Zeichen des Herren an der Theke half nichts. Wer könne ihm seine Platzwahl auch verbieten?

So kam es, dass zwei einander fremde Herren auf (wenigstens zum Teil) unfreiwillige Art ein halb-kuschelndes Schulter-an-Schulter-Duo abgaben. Was durch die freien Stühle ringsherum, auf denen eine Fußballmannschaft samt Ersatzspielern Platz gefunden hätte, ein komisches Bild abgab. Während der erste Herr immer wieder verärgert rüberschaute und den Kopf schüttelte, tauschte auch ich mit dem jungen Mann am gegenüberliegenden Ende des Cafés Blicke aus. Wenn auch ob des auffälligen Treibens eher belustigte.

Nach wenigen Minuten vollzog sich das große Finale, als der Mann, der die enge Tischgemeinschaft ausgelöst hatte, aufstand, sich freundlich verabschiedete und uns Ratlose zurückließ. Vielleicht sollten wir alle ein wenig entspannter werden, war dann mein Gedanke. Oder Probleme direkt ansprechen, statt nur Blicke zuzuwerfen. So sorgten die zwei Herren nicht nur für Unterhaltung, sondern auch für die großen Fragen des Lebens.