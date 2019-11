Am Hügel: Arbeiten aus dem Erfurter Kunstlabor

Erfurt. Was das Kunstlabor Am Hügel in Erfurt hervorbringt, zeigt eine sehr persönliche Ausstellung in der Galerie Waidspeicher, die Samstag eröffnet.

Schwanger war sie und verwirrt darüber, dass ein Lebewesen in ihrem Bauch heranwächst. „Das Chaos im Kopf“, wie Sara Fabbri sagt, finde sich auf ihren sechs Siebdrucken wieder. Die gebürtige Italienerin, die seit fünf Jahren in Erfurt lebt, ist eine der etwa 40 Studierenden im Fachbereich Kunst der Erziehungswissenschaftlichen Fakultät der Uni Erfurt, deren Werke ab Samstag in einer Ausstellung in der Galerie Waidspeicher zu sehen sind. Unter dem Titel „Art.Lab.Hügel“ zeigt sie nach zehn Jahren wieder ein „Best of“ der studentischen Arbeiten.