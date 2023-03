Guten Morgen, Erfurt Am Juri-Gagarin-Ring wird schon vor dem 1. April in die Irre geführt

Frank Karmeyer findet: Als Fußgänger und Radfahrer sollte man in Erfurt stets die Augen aufhalten – und sich nicht blind auf die Markierung auf der Straße verlassen.

Die Straßenmarkierung, auch Fahrbahnmarkierung oder Bodenmarkierung, ist eine farbliche Kennzeichnung auf der Oberfläche von Verkehrsflächen des Straßenverkehrs. Soweit die Definition. Dennoch sollte man sich in der Praxis nicht verleiten lassen, sich blind darauf zu verlassen. Nicht als Autofahrer, aber auch nicht als Fußgänger. Aktuell beispielsweise am „Wirquartier“ am Juri-Gagarin-Ring. Hier landet der allzu vertrauensvolle Passant oder Pedalritter erst vor einem Bordstein, dann im Straßenbegleitgrün, wenn er sich nach den Markierungen richtet.

Die Straßenmarkierung am Erfurter Juri-Gagarin-Ring Höhe Wirquartier führt vom Gehweg direkt auf die Grünbepflanzung Foto: Marco Schmidt

Die Erklärung ist einfach: Erst war die Markierung da, dann kam das Grün im Rahmen der Umgestaltung dieses Bereichs. Und nun fehlt es noch an Temperaturen, Strich für Strich zu richten. Frühestens im April, so die Auskunft aus dem Rathaus, könne damit gerechnet werden, dass die irreführende Markierung ersetzt wird. Zwischen Oktober und April halten zwar nicht die Fahrbahnmarkierer-Firmen Winterschlaf – aber die Farbe hält womöglich nicht auf dem Asphalt. Und dieses Risiko scheint größer als ein Irrläufer am Ring.