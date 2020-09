Ampel stürzt auf Fußgänger - Unfall auf Erfurter Juri-Gagarin-Ring

Wie die Polizei berichtet, wollte ein Autofahrer am Mittwoch auf dem Juri-Gagarin-Ring abbiegen, übersah dabei aber ein entgegenkommendes Fahrzeug.

Ein Autofahrer ist am Mittwoch an der Kreuzung Juri-Gagarin-Ring/Krämpferstraße in Erfurt gegen eine Ampel gefahren, die dann wiederum auf einen Fußgänger stürzte. Dieser musste ins Helios-Krankenhaus gebracht werden. Zuvor soll dem Autofahrer ein entgegenkommendes Fahrzeug die Vorfahrt genommen haben.

Die Landeseinsatzzentrale spricht von mehreren Unfallursachen: unangepasste Geschwindigkeit, Unaufmerksamkeit. Ein Gutachter war vor Ort, zu längeren Verkehrsbehinderungen ist es wegen der Aufräumarbeiten jedoch nicht gekommen. Am Donnerstag wird die Stadt als Straßenbaulastträger die weiteren Schäden beseitigen. Bis die Ampel wieder funktionsfähig ist, gelten die Verkehrszeichen bezüglich Vorfahrtsregeln.

