Ampel und VW stark beschädigt - 17-Jähriger wirft mit Flasche auf Mann, schlägt auf weiteren ein und verletzt Helfer

Erfurt. Die Meldungen der Polizei für Erfurt.

17-Jähriger wirft mit Flaschen auf Mann, schlägt auf weiteren ein und verletzt Helfer

An der Erfurter Bahnhofsunterführung kam Samstagabend gegen 22:45 Uhr zu einer Auseinandersetzung. Ein 17-Jähriger warf laut Polizei ohne ersichtlichen Grund eine Glasflasche in Richtung eines 39-Jährigen, traf ihn dabei am Kopf und verletzte ihn leicht.

Anschließend ging der Täter auf einen 42-Jährigen los und schlug auf diesen ein. Als ein 34-Jähriger dem Mann zur Hilfe eilte, wurde auch er durch den 17-Jährigen angegriffen und im Gesicht verletzt. Der Täter konnte wenig später im Stadtpark gestellt werden. Er war mit knapp 1,4 Promille erheblich alkoholisiert. Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen wegen Körperverletzung.

Ampel und VW stark beschädigt

Ein 74-jähriger VW-Fahrer verursachte Samstagabend gegen 17:20 Uhr einen Verkehrsunfall in Erfurt-Gispersleben. Der Mann wartete an einer roten Ampel in der Dubliner Straße. Als diese auf grün schaltete, wollte er nach links in die Lissabonner Straße abbiegen. Allerdings wurde der 74-Jährige durch die tiefstehende Sonne geblendet und kollidierte frontal mit einem Ampelmast. Dabei wurde sein VW erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden. Auch die Ampelanlage wurde stark beschädigt und musste durch die Feuerwehr abgesichert werden

Einbruch in Optikergeschäft

Einbrecher hatten es kurz vor dem Wochenende auf einen Optikerladen in der Erfurter Altstadt abgesehen. Die Täter drangen dazu durch den Mitarbeitereingang in einen Hausflur ein und hebelten dort den Briefkasten des Geschäfts auf. Anschließend entwendeten sie Brillengläser und Kontaktlinsen. Wie hoch der Schaden ist, kann noch nicht gesagt werden. Die Polizei sicherte Spuren und nahm eine Anzeige wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls auf

Zahlreiche berauschte Verkehrsteilnehmer

Die Erfurter Polizei erwischte am Wochenende insgesamt 13 berauschte Verkehrsteilnehmer. Die Frauen und Männer im Alter von 18 bis 45 Jahren waren mit Fahrrädern, E-Scooter und Autos unterwegs und standen dabei unter Alkohol oder Drogen.

Unter ihnen befand sich auch eine 18-jährige E-Scooter-Fahrerin. Die junge Frau wurde Samstagmorgen, gegen 03:45 Uhr, im Bereich des Leipziger Platzes mit knapp 0,4 Promille Alkohol erwischt. Da sie noch in der Probezeit ist, wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Dame erwartet nun ein Bußgeld von mindestens 250 Euro sowie ein Punkt in Flensburg.

Der traurige Spitzenreiter mit einem Alkoholwert von knapp zwei Promille war ein 39-jähriger Fahrradfahrer. Er wurde durch die Beamten ca. drei Stunden vorher in der Meienbergstraße kontrolliert. Der Mann musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihn erwartet jetzt eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.