An der Erfurter Krämerbrücke: Taufe mal anders

Erfurt. Ein Taufgottesdienst wurde mit Gerawasser nahe der Krämerbrücke gefeiert. Ein Täufling wagte sogar eine Ganzkörpertaufe.

Neun Täuflinge – acht Kinder und eine Erwachsene – aus dem Kirchenkreis Erfurt wurden am Sonntag im Areal hinter der Krämerbrücke während eines Gottesdienstes getauft. Fünf Pfarrer aus dem Kirchenkreis waren im Einsatz, um die Täuflinge direkt in der Gera zu taufen. Einer von ihnen wagte ein Ganzkörpertaufe. Für Musik sorgten Christina Rommel und der Posaunenchor der Martin-Luther-Gemeinde. Erst am Ende gab es Regen. „Und der Himmel taufte ein bisschen mit“, so der Kommentar von Matthias Rein, dem Senior des Kirchenkreises, am Ende des Gottesdienstes. Hunderte beobachteten das Geschehen vom Ufer aus und spendeten nach jedem Taufgang Applaus.