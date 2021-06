Anatolische Klänge bei Konzert in Erfurt

Erfurt. Die Musikerin Derya Yildirim tritt mit ihrem Soloprogramm am Freitag im Hof des Hauses Dacheröden auf

Mit Derya Yildirim erlebt am Freitag die neue Weltmusikreihe auf der Sommerbühne im Kultur: Haus Dacheröden ihre Premiere.

Die Hamburgerin gilt seit einigen Jahren als die Speerspitze des türkisch-europäischen Crossovers. Die Sängerin und Multi-Instrumentalistin erlernte von Kindesbeinen an Klavier, Gitarre, Saxofon sowie Ud und Bağlama. Von 2013 bis 2016 studierte sie an der Musikhochschule der Hansestadt und setzte ihr Studium im Fach Bağlama – einer Langhalslaute – an der Universität der Künste in Berlin fort.

Die junge Frau versteht es, die reiche traditionelle türkische Poesie immer wieder neu zu arrangieren. Bei ihren Solo-Auftritten widmet sie sich vor allem dem anatolischen Folk. Mit der Laute und ihrer vielschichtigen Stimme gelingt es ihr, die Zuhörer in eine Welt melancholischer Klänge zu entführen.

Die Symbiose aus anatolischer Volksmusik, modernen Grooves und Andeutungen von Psychedelia, Jazz und Funk bezeichnete ein begeisterter Kritiker bereits als „neue deutsch-anatolische Psycho-Pop-Sensation“.

Konzert: Freitag, 19.30 Uhr, Vorverkauf im Haus Dacheröden und im Pressehaus Meyfartstraße 19.