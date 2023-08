Andreas Gabalier: „Das war ein Sommernachtstraum in Erfurt“

Erfurt. 14.000 verkaufte Karten, draußen mehrere Tausend Zaungäste: Andreas Gabalier rockte den Erfurter Domplatz – und sorgte in emotionalen Momenten für Gänsehaut.

Der Sommernachtstraum auf dem Domplatz – er begann 20.04 Uhr und endete kurz vor halb elf. Sommernachtstraum, so betitelt Andreas Gabalier das Konzert, während die letzten Töne durch Erfurts Innenstadt hallen. Zuvor, da ist es für 12 Minuten leise, sehr leise. Der 38-Jährige bat darum, schließlich ist es das Lied, das er nach dem Tod seiner Schwester und seines Vaters geschrieben hat: „Amoi seg’ ma uns wieder“. Die Handytaschenlampen verwandeln den Domplatz in ein Lichtermeer.

Andreas Gabalier kann sie, diese leisen Momente – und er rockt durch die lauten. Das Publikum lässt sich darauf ein, vom ersten Ton an. Das Hulapalu-Intro gibt zu Beginn die Richtung vor: Lebensfreude, Dankbarkeit für den Moment. Dann folgt, natürlich, „I sing a Liad für di“, zumindest in der Kurzversion, später noch mal in ganzer Breite.

Appell für gelebte Toleranz

Textsicher sind die Besucher, unter denen sich teils eine Eigendynamik entwickelt. Nämlich dann, wenn der Star kurz durchatmet vor dem nächsten Lied. Da stimmt das Publikum „Oh, wie ist das schön“ an, wiederholt diese Zeile immer wieder, bis auch die Band um Andreas Gabalier, die übrigens hervorragende Solisten in sich trägt, die Töne aufnimmt und mitspielt.

Das Konzert am Freitagabend ist ausverkauft, wie die bisherigen 20 Konzerte dieser Tour „Dirndl-Wahnsinn-Hulapalu!“. „Des is a Wahnsinn“, meint der Sänger. „Hier drinnen alles voll, draußen auch, wir sind hier insgesamt 20.000 Menschen, danke schön“.

Des Öfteren betont er, wie wichtig es sei, seine eigene Meinung zu haben. Er lästert ein wenig über die Klimakleber und das Kopfzerbrechen, ob man nun noch Indianer sagen darf. „Oder Toast Hawaii“, fügt er an. Er appelliert an einen rücksichtsvollen Umgang miteinander und gelebte Toleranz. Der Applaus ist laut.

Überhaupt redet sich der Musiker so manches von der Seele, er wirkt authentischer als in früheren Jahren. Mancher würde es vielleicht auch reifer nennen. Das Publikum hört ihm zu. Und feiert auch, sozusagen, fremde Lieder. Als Andreas Gabalier Tina Turners „Proud Mary“ anstimmt in Erinnerung an die verstorbene Sängerin, wird ordentlich mitgerockt im Dirndl und in der Lederhosen.

Übrigens: Das bange Hoffen in den Stunden vorm Konzert darauf, das angekündigte Unwetter möge vorbeiziehen, hat Erfolg gezeigt, es bleibt trocken. Als dann noch „Hulapalu“ kurz vor zehn erklingt, ist der Domplatz eine einzige große Alm-Party. Ein unvergesslicher Sommernachtstraum eben.