Angemerkt: Neue Sicht auf Nettelbeck

Kann man die Debatte um die Umbenennung des Nettelbeckufers in Gert-Schramm-Ufer unpolitisch führen? Wohl kaum.

Aber gerade das versuchen die Anwohner – um nicht in die Strudel ideologischer Auseinandersetzungen zu geraten. Das zumindest sagte einer der Initiatoren einer Befragung von Anwohnern zur Umbenennung.

Statt Befragung muss man aber eher Unterschriftensammlung sagen. Denn auf dem Anschreiben, das den Bewohnern von Interviewer-Teams vorgelegt wurde, ging es nur um Unterstützung für den Satz „Wir Anwohner des Nettelbeckufers sind gegen eine Umbenennung der Straße“.

Kein Wort findet sich in dem Text, worum es den Initiatoren der Decolonize-Initiative geht. Stattdessen folgt eine Liste, was alles möglicherweise auf die Anwohner zukommt. Vom Personalausweis-Ändern bis zur Ummeldung bei den Rentenkassen… Welcher älterer Herr, welche ältere Dame möchte so eine Mühe nicht scheuen. Kein Wunder also, dass fast alle unterschrieben. Die Scheu, persönlich ins Rampenlicht einer solchen Diskussion zu geraten, sei den Anwohnern allerdings zugestanden. Laute Wortgefechte auf der Straße, wie beim ersten Info-Tag an der Karlstraße, mögen sie abschrecken. Sich auf die Autobiografie Joachim Nettelbecks und die daraus generierten Wikipedia-Einträge bei der Meinungsbildung zu verlassen, erscheint mir allerdings auch zu bequem. Zumal Erfurter Wissenschaftler der Uni im Zuge der Decolonize-Initiative erstmals intensiver zu Nettelbeck geforscht und dabei weitere Quellen erschlossen haben.

Angesichts von Millionen versklavten Afrikanern kann man diese Erkenntnisse über die Biografie zwar als Historiker vielleicht kritisch hinterfragen – aber als Mensch nicht einfach übergehen. So wünsche ich mir für die kommenden Wochen eine engagiert-faire und politische Debatte. Und, so wie es die Anwohner auch gesagt haben, eine demokratische Entscheidung. Also eine des Stadtrates.