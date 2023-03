Anger in Erfurt bekommt einen Döner-Imbiss

Erfurt. Der Versuch eines Bubble-Tea-Ladens auf dem Anger ist gescheitert. An gleicher Stelle kommt nun aber ein Imbiss, der viele Erfurter wohl gleichermaßen erfreut und verärgert.

Für wenige Wochen war ein Bubble-Tea-Laden in dem kleinen Geschäft am Anger zu finden. Nachdem dieser mangels Kundschaft aufgegeben hatte, können die Erfurter beim Blick durch das Schaufenster nun sehen, was hier als nächstes einziehen wird: Ein Döner-Imbiss wird ab April das Angebot auf dem Anger erweitern. Neben einem Handyladen und hinter der Haltestelle Richtung Norden und Osten sind die letzten Arbeiten im Ladeninneren momentan noch im Gange. Die Theke für Salate und Co sind aber bereits gut zu sehen.

Neben Döner bald auch Steaks vom Grill

Der letzte Döner-Imbiss war vor einigen Jahren nur wenige Meter weiter Richtung Juri-Gagarin-Ring zu finden gewesen. Hier bewirtet heute ein japanisches Restaurant seine Gäste. Immer wieder hatten sich die Erfurter ein breiteres kulinarisches Angebot auf dem Anger gewünscht. Dabei wurde häufig die klassische Thüringer Küche genannt, aber auch der „schnelle und günstige Imbiss“ für zwischendurch. Mit dem“Anger-Grill“ gibt es in West-Richtung des größten Erfurter Einkaufsstraße ebenfalls Perspektiven auf neue Gastronomie. Dort allerdings mit Grillgut und Frühstücksangebot.