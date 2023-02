Anger in Erfurt bekommt Ganztags-Grill: Neues Restaurant mit Bar eröffnet im Frühjahr

In bester Lage der Einkaufsstraße will André Grenzdörffer seinen „Angergrill“ im Frühjahr am Anger eröffnen.

Erfurt. Der große leere Eckladen am Anger wird im Frühjahr endlich wiederbelebt. An sieben Tagen die Woche soll es hier täglich Gerichte für Frühstücks-Fans bis zum Nachtschwärmer geben.

„Wir lieben Grillen! Und wir finden, dass man das den ganzen Tag machen kann“ ist der Satz, der die Philosophie hinter dem neuen Restraurant am Anger zusammenfasst. Zu finden ist er auf der Website des „Angergrill“, auf der Gastronom André Grenzdörffer über das neue Angebot in dem großen Eck-Geschäft gegenüber der alten Peterknecht-Buchhandlung informiert. Sieben Tage die Woche soll es hier Frühstück, Mittagessen und Kulinarisches für Nachtschwärmer geben.

25 Arbeitsplätze für das neue Restaurant mit Bar

Das Eckhaus gegenüber der alten Buchhandlung Peterknecht stand lange leer. Zuletzt wurde es durch die Thüringer Bachwochen bespielt. Foto: Marco Schmidt

„Gastronomie, die tagsüber abgedeckt wird, könnte für viele interessant sein“, meint Grenzdörffer, der in Erfurt unter anderem die Irish Pubs unter seinen Fittichen hat. Damit meint er auch das Personal, was er in Teilen noch sucht. In Berücksichtigung von Teilzeitstellen, Studi -und Aushilfsjobs rechnet er mit etwa 25 Arbeitsplätzen.

Bauarbeiten laufen noch, bis es Frühjahr losgehen kann

Aktuell wird hinter den großen Schaufenstern in prominenter Lage noch gebaut. Eröffnung könne schon Ende April sein, vielleicht aber auch im Mai, schätzt der Gastronom auf Nachfrage ein. Auf der Facebookseite „Angergrill“ gibt es sogar erste Grundrisse zu sehen, die auf unterschiedlich gestaltete Räume innerhalb des großflächigen Erdgeschosses hindeuten.

Gerichte für Fleischliebhaber, aber auch Veganer

„Regelmäßig grillen wir Spezialitäten und/oder tranchieren ganze Fleischteile. Erst recht kommen bei uns Veganer und Vegetarier auf ihre Kosten. Gemüse und Fisch gehören ebenso zum Repertoire wie Rib-Eye und Merguez“, heißt es ebenfalls in der Angergrill-Ankündigung, was eine breite Auswahl für Menschen aller kulinarischen Überzeugungen bedeuten könne.

Weitere Informationen und offene Stellen unter https://angergrill.de/