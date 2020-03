Übernachtungen in Erfurt: Angriff auf die Millionenmarke

Carmen Hildebrandt wirkt sehr zufrieden. Die Chefin der Erfurter Tourismus und Marketing GmbH hat die neuesten Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr auf den Tisch bekommen. In allen Bereichen: ein Zugewinn. 917.000 Übernachtungen in Erfurts Hotels und Pensionen. Macht gegenüber 2018 ein Plus von vier Prozent. Die Gästeankünfte sind gar um fünf Prozent geklettert. Allein im Dezember 18 Prozent mehr Touristen und zehn Prozent mehr Übernachtungen. 20.000 Arbeitsplätze in Erfurt profitieren vom Tourismus.

Also alles Friede, Freude, Eierkuchen? „Das nicht, aber der Tourismus entwickelt sich gut. Wir haben den höchsten Wert seit über 20 Jahren. Wenn man das anders als sehr gut bezeichnet, wäre das Jammern auf hohem Niveau“, sagt Hildebrandt.

Besonders in Baden-Württemberg und Bayern fremdle man mit dem Osten Deutschlands

Und das Erreichte funktioniere, ohne überregionale Anzeigen zu schalten. Das Geld habe man nicht. Man lege mehr Wert auf journalistisch verfasste Texte. Die Kontaktliste umfasse rund 300 Journalisten, die man national und international jährlich betreue. Die verfassen ihre Texte in Reiseteilen von Zeitungen. Das komme sehr gut an. Jeden erreiche man aber nicht. Besonders in Baden-Württemberg und Bayern fremdle man mit dem Osten Deutschlands, in dem man ihn einfach nicht besuche. Dort sei das Geschäft „zäh“. Das Gegenteil dazu seien die Leute aus Nordrhein-Westfalen, Hessen, Norddeutschland. Tourismus hänge auch davon ab, wie offen man für gesellschaftliche Entwicklungen sei. Ungeachtet dessen seien die Wahlergebnisse und die Ministerpräsidentenwahl am 5. Februar dem Ansehen Thüringens nicht zuträglich gewesen.

„Wenn wir noch mehr Hotels haben, ist die Millionenschwelle bei den Übernachtungen zu schaffen“, sagt Erfurts Tourismus-Chefin. Die vier, die in Planung seien – Messehotel, Gothaer Platz, Deutsche Bank-Gebäude und später der Turm am Schmidtstedter Knoten mit geschätzt 600 Zimmern – mache dieses Ziel realistisch. Es könnten aber durchaus gern noch mehr Herbergen in der Stadt sein. Derzeit liege der Auslastungsgrad der Erfurter Hotels bei deutlich über 70 Prozent. Das sei ein Spitzenwert, lasse aber kaum noch Zuwachs zu.

91 Prozent der Gäste kommen aus Deutschland

91 Prozent der Gäste kämen aus Deutschland. NRW sei ein ganz dankbares Publikum für Erfurt. Ebenso Niedersachsen. Auch Hamburg, Berlin oder die fränkische Region seien stark vertreten. Da spielt die ICE-Verbindung eine positive Rolle. Hildebrandt vergisst nicht auf die hohe Zahl der Wiederkehrer zu verweisen. Umfragen in den Hotels hätten gezeigt, dass das über 50 Prozent seien. Einmal Erfurt, immer wieder Erfurt.

Domstufenfestspiele ein Hauptmagnet

Magneten für Touristen seien die Domstufenfestspiele, die Aufführungen in der Barfüßerruine, die attraktive historische Innenstadt und natürlich auch der Weihnachtsmarkt, der einen Spitzenplatz in Deutschland einnimmt. Wichtig sei in dem Zusammenhang, dass die Gastronomie mithalte. Die Servicefreundlichkeit werde groß geschrieben, nur bei den Fremdsprachen hapere es noch. Reserven gebe es dennoch, so die Tourismusexpertin. Sie hoffe auf die Bundesgartenschau als großen Multiplikator. Die Buga sei für die Stadt ein Goldesel mit massivem Tagestourismus, von dem auch die Hotels im Umland profitieren würden. Aber fast noch wichtiger sei ihr die Nachhaltigkeit. Der eigentliche Mehrwert der Buga seien aus Hildebrandts Sicht der Busparkplatz an der Messe, der Reisemobilhafen, dem man fast 20 Jahre hinterherlaufe, die Entwicklung des Petersberges.

Schade sei es, dass Erfurt beim Sport derzeit einen disziplinübergreifenden Schwächeanfall habe. Für sie sei eine Ballsporthalle ein unbedingt verfolgenswertes Ziel. „Ich bin ein großer Befürworter“, so Carmen Hildebrandt. Mit einer ordentlichen Spielstätte könnten die Ballsportmannschaften konstanter und erfolgreicher arbeiten. Erfurts Tourismus-Chefin verweist zugleich auf den hohen Werbewert der überaus erfolgreichen Rollstuhlbasketballer. Und auch zum Eishockey und zu den Radsportlern habe man ein gutes Verhältnis.

Etat für Tourismusmarketing um 215.000 Euro aufgestockt

30 Mitarbeiter plus zwei Azubis sind bei Tourismus und Marketing damit beschäftigt, die Anziehungskraft der Landeshauptstadt zu manifestieren. Hildebrandt verweist darauf, dass der Etat ihrer GmbH von 900.000 Euro auf 1,15 Millionen Euro aufgestockt wurde. Der Zuwachs gehe ins Marketing. Auch mit Blick auf die Buga-Vorbereitung. Dann kommt der Bastionskronenpfad ins Spiel. „Ich würde es persönlich sehr begrüßen, wenn er in Gänze käme, denn damit wäre eine barrierefreie Begehung des kompletten Petersberges möglich. Das wäre ein touristisches Highlight für Erfurt“, sagt sie. Es sei aus ihrer Sicht schade, dass einzelne Bürgerinitiativen mit Wenigen die Macht hätten, wichtige stadtplanerische Projekte zu behindern.