Erfurt. Die Staatsanwaltschaft hat Anklage wegen des Angriffs in Erfurt im vergangenen Sommer erhoben. Im Juli 2020 hatte mehr als ein Dutzend Angreifer eine Gruppe junger Leute brutal attackiert.

Angriff vor Thüringer Staatskanzlei in Erfurt - Staatsanwaltschaft erhebt Anklage

Wegen eines Überfalls auf eine Gruppe von Menschen vor der Staatskanzlei in Erfurt hat die Staatsanwaltschaft Anklage erhoben. "Gegen 14 Beschuldigte sind die Verfahren gerichtsanhängig gemacht worden", sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Erfurt, Hannes Grünseisen, am Mittwoch. Gegen sie liege ein hinreichender Tatverdacht vor. Gegen einen weiteren Beschuldigten sei das Ermittlungsverfahren eingestellt worden.

Im Hirschgarten direkt vor der Staatskanzlei war im Juli 2020 eine Gruppe vorwiegend junger Menschen von einer anderen Gruppe plötzlich angegriffen worden. Teilweise waren die Opfer des Angriffs schwer verletzt worden.

Überfall vor Thüringer Staatskanzlei Überfall vor Thüringer Staatskanzlei Gegen 01:00 Uhr in der Nacht zum Samstag ist eine Gruppe von Jugendlichen über eine andere Personengruppe, welche sich am Brunnen vor der Staatskanzlei aufgehalten hat, hergefallen. Foto: MARCUS SCHEIDEL

Überfall vor Thüringer Staatskanzlei Beim Eintreffend der Polizei, prügelten sich etwa 30 Personen. Dabei wurden mehrere Personen, darunter auch Polizisten, zum Teil schwer verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Foto: MARCUS SCHEIDEL

Überfall vor Thüringer Staatskanzlei Die Kriminalpolizei hatte in der Nacht Spuren gesichert. Ermittelt wird unter anderem wegen schwerer Körperverletzung und Landfriedensbruch. Foto: MARCUS SCHEIDEL

Überfall vor Thüringer Staatskanzlei Die Kriminalpolizei hatte in der Nacht Spuren gesichert. Ermittelt wird unter anderem wegen schwerer Körperverletzung und Landfriedensbruch. Foto: MARCUS SCHEIDEL



Überfall vor Thüringer Staatskanzlei Die Kriminalpolizei hatte in der Nacht Spuren gesichert. Ermittelt wird unter anderem wegen schwerer Körperverletzung und Landfriedensbruch. Foto: MARCUS SCHEIDEL



Die Staatsanwaltschaft habe zwei Anklagen erhoben, sagte Grünseisen. Nur so könne in Corona-Zeiten sichergestellt werden, "dass die Verfahren in irgendeiner Art verhandelbar werden". Die Idee dahinter: Bei zwei voneinander getrennten Gerichtsverfahren werden weniger Menschen im Saal sein als bei einem großen Verfahren. Auch bei Gerichtsverhandlungen müssen aktuell Abstandsregeln beachtet werden.

Nach Angaben von Grünseisen wurde gegen fünf Beschuldigte Anklage beim Landgericht Erfurt erhoben, gegen sechs Personen beim Jugendschöffengericht des Amtsgerichts Erfurt. Gegen drei Verdächtige habe die Staatsanwaltschaft Strafbefehle beim Amtsgericht Erfurt beantragt. Den mutmaßlichen Angreifern werde Landfriedensbruch, gefährliche Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und tätlicher Angriff vorgeworfen. Über die Zulassung der Anklagen bzw. die Verhängung der Strafbefehle müssen nun die Gerichte entscheiden.

Weitere Nachrichten zum Thema: