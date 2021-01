Ankündigung von Rewe-Schließung schockt Erfurter Stadtteil Roter Berg

Die Großwohnsiedlung Roter Berg fürchtet, von einem Tag auf den anderen ihre wichtigste Einkaufsmöglichkeit zu verlieren. Das Unternehmen Rewe hat in einem Schreiben an die Haushalte mitgeteilt, die Filiale im alten Einkaufszentrum am 16. Januar schließen zu wollen. „Ich bin entsetzt, dass die Absprachen nicht eingehalten werden und wir im Regen stehen gelassen werden“, sagt die Ortsteilbürgermeisterin Marina Rothe.

Öffnungszeit bis Ende Februar war vereinbart

Das Einkaufszentrum, in dem der Rewe-Markt Ankermieter ist, soll abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden. Der Stadtrat hatte dem Bebauungsplan unter der Voraussetzung einer lückenlosen Lebensmittelversorgung im Stadtteil zugestimmt.

Vereinbart worden war laut Marina Rothe, dass die Filiale bis Ende Februar geöffnet bleibt und am 1. März ein Rewe-Containerverkauf auf einer nahen Fläche startet, der für die Dauer der etwa zweijährigen Bauzeit den Stadtteil und seine über 6000 Einwohner versorgen soll.

Stadtverwaltung und Stadtrat sind gefordert

„Wir haben uns auf die Absprachen verlassen und fordern eine lückenlose Versorgung“, betont die Linke-Stadträtin Karola Stange. Die Stadtverwaltung und die Gremien des Stadtrates müssten sich nun kümmern, dass die Absprachen eingehalten werden. In Pandemiezeiten sei es erst recht nicht zumutbar, dass die häufig älteren Bewohner des Roten Bergs in anderen Stadtteilen einkaufen müssten.

Bauantrag für Container schnell genehmigen

Auch der Erfurter CDU-Fraktionschef Michael Hose setzt sich dafür ein, dass die Filiale „so lange wie möglich offen bleibt und der Übergang so kurz wie möglich wird“. Er fordert zudem, dass die Stadtverwaltung den vom Investor eingereichten Bauantrag für den Container schnellstmöglich genehmigt.

Gutschein und Standort-Hinweise "zynisch"

Über die Containerversorgung fehlt in dem Rewe-Schreiben an die Haushalte jegliche Information. Stattdessen liegen dem Schreiben ein 15-Euro-Gutschein und Standort-Hinweise für andere Rewe-Filialen in Erfurt bei. Die Ortsteilbürgermeisterin findet das zynisch. „Die müssen sich mächtig am Riemen reißen“, meint Marina Rothe. „Im schlimmsten Fall werde ich zu einem Rewe-Boykott aufrufen.“