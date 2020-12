Das Luther-Denkmal vor der Kaufmannskirche in Erfurt.

Erfurt. Auch an Feiertagenladen die Erfurter Kirchen ein

Christvespern, Andachten und Gottesdienste in der Advents- und Weihnachtszeit – angesichts hoher Infektionszahlen in Zeiten der Corona-Pandemie können diese Veranstaltungen nur stark eingeschränkt in Erfurt stattfinden. Darüber informiert der Senior des Evangelischen Kirchenkreises Erfurt, Matthias Rein, nach einem Treffen mit Vertretern des Gesundheitsamtes.