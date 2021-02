Anna Schröder aus Erfurt trug die Bauhaus-Idee weiter

Dieses Porträt von Anna Schröder entstand 2015 bei einem Besuch in der Erfurter Weberwerkstatt.

Erfurt. Enge Mitarbeiterin der Textilkünstlerin Margaretha Reichardt wäre am 5. Februar 100 Jahre alt geworden.

Ein Zufall ebnete den beruflichen Weg von Anna Schröder: Bei den Streifzügen der Natur liebenden jungen Frau durch den Steiger stieß sie auf ein Paket Teppichwolle. Es war die Zeit der Plünderungen gegen Ende des Zweiten Weltkriegs, erinnert der in Dresden lebende Neffe, Gerd Albers. Ob verloren, oder als zu schwer empfunden – die rechtschaffene, am 5. Februar 1921 in Rhoda Geborene, suchte den Besitzer ausfindig zu machen.

Der von Anna Schröder im Bauhaus-Stil gewebte Teppich schmückt einen Flur im Seniorenzentrum Andreashof, wo die Seniorin bis zu ihrem Tod im Oktober 2020 lebte. Foto: Heidrun Lehmann