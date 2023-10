Anpacken und spenden für den Erfurter Egapark

Erfurt. Mitglieder des Erfurter Egapark-Freunde-Vereins stehen mit Tat und Spende der Gartenbauausstellung bei.

Eine Spende von 3640 Euro hat der Verein der Egapark-Freunde zum Gartenjahresabschluss am Dienstag an Egapark-Chefin Kathrin Weiß übergeben. Das Geld ist für die Baumpflegearbeiten gedacht, die zum Beseitigen der Sturmschäden vom 15. August notwendig waren. 36 Bäume mussten infolge des Unwetters gefällt werden, viele Äste entfernt. Die Aufräumarbeiten dauerten tagelang an. Zu den ersten Helfern zählten auch Mitglieder des Vereins, die gleich am Folgetag unterstützten und eine große Menge abgebrochener Äste und Zweige aufsammelten, damit der Park schnell wieder öffnen konnte. Planmäßig fanden seit April einmal monatlich vormittags in den Vereinsprojekten Miniaturgarten und Karl-Foerster-Garten Arbeitseinsätze mit jeweils rund 25 Mitgliedern statt. Nahezu 1000 Stunden an ehrenamtlicher Arbeit wurden so geleistet.