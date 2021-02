Anwohner hört Schüsse in Wohnung – Polizei-Großeinsatz in Erfurt Gispersleben

10.02.2021, 08:56

Gispersleben. Zu einem Großeinsatz der Polizei kam es am Dienstagabend in Erfurt-Gispersleben. In einer Wohnung sollten Schüsse gefallen sein.