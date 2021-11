Anwohner verjagen Einbrecher - 7 Haftbefehle vollstreckt - Stockbetrunken Fußgängerinsel überfahren

Erfurt. Das sind die Meldungen der Polizei für Erfurt.

Stockbetrunken Fußgängerinsel überfahren und später im Auto eingeschlafen

Freitagmorgen wurde die Polizei über einen Unfall im Erfurter Norden informiert. Ein Autofahrer war über Trümmerteile gefahren und hatte so seinen Wagen beschädigt. Als er sich die Misere ansah, fand er ein fremdes Autokennzeichen. Polizeibeamte fuhren daraufhin zu dem Besitzer des Kennzeichens. Allerdings war dieser nicht zu Hause.

Als die Polizisten sich im Umfeld der Wohnung umschauten, entdeckten sie einen Ford, bei dem alle vier Reifen platt waren. Als sie sich das Fahrzeug genauer anschauten, entdeckten sie auf dem Fahrersitz einen schlafenden Mann mit einer Bierflasche in der Hand. Nachdem er geweckt wurde, pustete der 56-Jährige knapp zwei Promille. Der Mann wurde zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Er muss sich wegen Trunkenheit im Verkehr und Unfallflucht verantworten.

TLZ-Newsletter für Erfurt Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Sieben Haftbefehle vollstreckt

Die Erfurter Polizei vollstreckte von Donnerstag auf Freitag sieben Haftbefehle. Sechs Haftbefehle konnten durch Geldzahlungen abgewendet werden. Freitagmorgen gegen 3 Uhr kontrollierten Beamte dann einen 25-Jährigen. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass der Mann einen Untersuchungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Erfurt hat. Nach der vorläufigen Festnahme wird er im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt. Dieser entscheidet über das weitere Schicksal des 25-Jährigen.

Einbrecher in die Flucht geschlagen

In der Nacht zu Freitag kurz nach Mitternacht riefen Anwohner die Polizei in den Erfurter Ortsteil Windischholzhausen. Dort hatte gerade ein Einbrecher versucht, in ein Einfamilienhaus einzudringen. Der unbekannte Täter brach mehrere Zaunlatten an der Toreinfahrt ab und verschaffte sich so Zutritt zu dem Gelände. Allerdings wurde der Dieb durch die Bewohner verjagt, bevor er in das Haus einbrechen konnte. Die Polizei sicherte umfangreiche Spuren und ermittelt wegen versuchten besonders schweren Fall des Diebstahls.

Mit zwei Promille gestoppt

Im Stadtgebiet von Erfurt wurden in der Nacht zu Freitag drei E-Roller-Fahrer angehalten. Bei den jungen Männern im Alter von 19 bis 23 Jahren beeinträchtige die Einnahme von Alkohol die Fahrtauglichkeit. Den traurigen Spitzenwert erreichte ein 20-jähriger Mann gegen 2 Uhr in der Bahnhofstraße. Er pustete knapp zwei Promille. Alle Verkehrssünder erwarten jetzt Anzeigen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen

Erneut brennt Motorroller in Erfurt