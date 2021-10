Apfelstädt-Fußgängerbrücke in Neudietendorf hat ausgedient

Neudietendorf. Die neue Brücke über die Apfelstädt in Neudietendorf wird im Dezember geliefert und an nur einem Tag montiert

Nur zwei Tage hat es gedauert, da war die Fußgängerbrücke über die Apfelstädt hinter dem ehemaligen Neudietendorfer Kühlmöbelwerk Geschichte. Gestern wurde das letzte Teil demontiert, jetzt stehen nur noch die alten Widerlager (Fundamente). Aber auch diese werden in den nächsten Tagen zurückgebaut, um Platz zu machen für einen größeren, breiteren Neubau, auf dem Platz für Radfahrer und Fußgänger gleichzeitig ist.

Die Verbindung von Garten- und Uferstraße wird künftig drei Meter breit sein. Es sei die geringste Abmessung gewesen, für die Fördermittel beantragt werden konnten, erklärt Bürgermeister Christian Jacob die neue Dimension. Er ist froh, dass es nach fünfjährigen Bemühungen um einen Ersatzneubau jetzt endlich geklappt hat. 308.000 Euro wird der Neubau inklusive Planung kosten – mit 226.000 Euro wird die Brücke gefördert.

In den nächsten Tagen werden die neuen Widerlager gebaut. Nach Aushärtung der Fundamente soll die neue Brücke dann im Dezember geliefert und aufgebaut werden. Bei der Anlieferung und dem Aufbau der Fertigteilbrücke wird es zeitweise zu Verkehrsbehinderungen in den Zufahrtsstraßen zum Brückenstandort kommen – um die Belastung gering zu halten sei geplant, diese Arbeiten an nur einem Tag abzuschließen.