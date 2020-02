Apfelstädt kämpft um jeden Schluck Wasser

Die Apfelstädt ist der am meisten geschundene Fluss in Thüringen. Davon ist Pfarrer Bernd Kramer überzeugt. Und dies nicht nur, weil er das Elend direkt vor den Augen hat.

Er kennt den Fluss wie kein Zweiter, hat ihn von der Quelle bis zur Mündung in die Gera studiert. Nachzulesen im 2000 veröffentlichten Buch „Die Apfelstädt – Ein Fluss im Wandel der Zeiten“ (gemeinsam mit Birgit Hähnlein und „Mühlenpapst“ Alfred Kirsten). Der damalige Landwirtschaftsminister Volker Sklenar mahnt im Vorwort, den Fluss als Lebensgrundlage zu bewahren – 20 Jahre später wird er bestimmt enttäuscht sein. Denn der Apfelstädter Pfarrer kommt heute zu dem Fazit: Es fließt mehr raus, als rein – Tendenz steigend. Und dies vor allem in der Vegetationszeit. Im vergangenen Jahr kam am Ende kein Tropfen mehr am Ende des Flusslaufes, im Marienthal, an. Mit verheerenden Auswirkungen auf Flora und Fauna.

Ohne Wasser sterben Floraund Fauna der Apfelstädt

Im vergangenen Sommer gab es Tausende tote Fische zu beklagen. Der mit hohem Aufwand (und Fördermitteln) sanierte Apfelstädter Mühlgraben lag trocken. Der Eisvogel hat sich zurückgezogen und ebenso die sonst im Schilf heimischen Ringelnattern. Durch das fehlende Wasser sterben Weiden, Eschen und Pappeln. Der Grundwasserspiegel hat sich in den vergangenen Jahren gesenkt, viele Brunnen in den Kleingartenanlagen liegen inzwischen trocken. Die ersten Parzellen wurden bereits aufgegeben – ohne Wasser geht nichts. Und mit dem fortschreitenden Klimawandel wird es nicht besser.

Deshalb ist man in Apfelstädt sauer, dass dieser Trend jetzt mit Zustimmung der Landesregierung beschleunigt wird, dass der Apfelstädt womöglich noch mehr Zufluss entzogen wird. Direkt aus der Ohra-Talsperre soll ein Buga-Projekt, ein Schau-Wasserkraftwerk im Erfurter Nordpark, über eine unlängst vom Netz genommene Trinkwasserleitung des Doppelleitungssystems „Westring“ mit Wasser versorgt werden. „Damit in Erfurt die Buga-Besucher sehen können, wie mit einer Wasserturbine Energie produziert wird, werden an anderer Stelle über Jahrzehnte gewachsene Biotope geopfert“, fasst Rico Heinemann zusammen. Er sitzt für B90/Grüne im Apfelstädter Gemeinderat.

Heinemann: „Diese Turbine ist ein Widerspruch in sich. Jeder Baum ist ein CO 2 -Fresser – und wir lassen sie sterben, um Nachhaltigkeit vorführen zu können!“ Keiner habe sich über die Auswirkungen informiert, die betroffenen Gemeinden wurden nicht informiert, eine Umweltverträglichkeitsstudie wurde nicht gemacht, kritisiert auch Christian Jacob, der Bürgermeister der Gemeinde Nesse-Apfelstädt. Auf Nachfrage erhielt man von Umweltministerin Anja Siegesmund (B90/Grüne) die Antwort, dass das Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz und die obere Wasserbehörde entschieden hätten, dass keine Umweltverträglichkeitsprüfung notwendig sei – deshalb wurde auch keine gemacht. Die Apfelstädter zeigen sich enttäuscht von den Reaktionen aus dem Ministerium. Die soweit gehen, die Bedeutung des Flusses als „Vorfluter“ abzuwerten.

Die Mündung der Apfelstädt in Marienthal im Sommer 2019: Kein Tropfen Wasser hat es bis in die Gera geschafft. Foto: Hartmut Schwarz

Das Wasser für das Schaukraftwerk wird zwar nicht der Apfelstädt direkt entnommen, aber der Ohra, dem wichtigsten Zufluss der Apfelstädt. Und gerade der letzte Sommer hat gezeigt, wie sich weitere Wasserentnahmen auswirken. Ein Verbot für die Anlieger, aus dem Fluss Wasser zu entnehmen, brauchte es in vielen Orten nicht.

Anscheinend sei auch außer Acht gelassen worden, dass das Wasser über den Sommer wichtigeren Abnehmern vorbehalten sei, als einem „Prestigeprojekt“ der Landeshauptstadt, wirft Rainer Seyring, der Apfelstädter Ortschaftsbürgermeister, vor. Zum Beispiel für die Bewässerung der Obstplantagen der Fahner Höhe. Er vermutet, dass wirtschaftliche Argumente in diesem Fall dem Umweltschutz wieder einmal vorgezogen werden. Mit jedem Schluck Wasser, der aus der Ohra abgeleitet wird, meint Seyring, fließt schließlich irgendwie auch Geld. Mit Wasser, das einfach den Verlauf der Apfelstädt hinab fließt, machten Talsperrenbetreibern keinen Umsatz.

Hoffen auf stärkere Beachtungdes Problems bei Politikern

Christian Jacob hofft jetzt auf Schadensbegrenzung. Er sieht das Kind schon in den (ausgetrockneten) Brunnen gefallen. Er wünscht sich, dass der Betrieb des Schaukraftwerkes an die Wasserverhältnisse der Apfelstädt angepasst wird, dass es nicht rund um die Uhr mit Wasser versorgt wird – bis zu 680 Liter pro Sekunde. Am heutigen Donnerstag werde mit Katrin Göring-Eckardt hochrangiger Besuch aus Berlin erwartet. Der Fraktionsvorsitzenden von B90/Grüne im Bundestag wolle man bei dieser Gelegenheit die Sorgen um den Fluss, der auch ihr Heimatfluss ist, noch einmal vor Augen führen. Mit Hoffnung auf Unterstützung.

Pfarrer Bernd Kramer kündigte zusätzlich an, dass man eine Interessengemeinschaft gründen werde. Man müsse die Sache selbst in die Hand nehmen. Er sieht sich von der Politik im Stich gelassen. Den Optimismus, dass das Niedrigwasser des Jahres 2019 ein Ausnahmezustand war, teilt man in Apfelstädt auf jeden Fall nicht.