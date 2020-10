Arbeiten in der Erfurter Pfeiffersgasse

In der Pfeiffersgasse stehen wieder Bauarbeiten an. Diese hier zeigen die Vorbereitung zum Abriss der Brücke im Juni vergangenen Jahres.

Aufgrund der Erneuerung der 1875 erstellten Trinkwasserversorgungsleitung werden in der Pfeiffersgasse Bauarbeiten in Angriff genommen. Solang die Wetterbedingungen es zulassen, ist das Bauende für den 18. Dezember vorgesehen, so die Stadtwerke. Zu weiteren und größeren Einschränkungen führten auch Einbindearbeiten, die in der benachbarten Schlüterstraße erforderlich seien. „Mit der Erneuerung der Trinkwasserversorgungsleitung kommt die ThüWa ThüringenWasser GmbH ihren Verpflichtungen zur qualitätsgerechten Versorgung der Erfurter Bevölkerung nach“, so die Stadtwerke. Die Vorauswertung der Schadensstatistik hat eine nötige Erneuerung festgestellt.