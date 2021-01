Arbeitsagentur Erfurt berät Erwachsene zu Beruf, Weiterbildung und Karriere

Wer sich beruflich neu orientieren will, kann sich in Thüringen an ein Expertenteam der Arbeitsagentur wenden.

Berufliche Orientierung ist nicht nur im Jugend-Alter gefragt: Neue Technologien, die Digitalisierung, demografische Entwicklung, Fachkräftemangel und der Trend zur Globalisierung führen zu einem Wandel in der Berufswelt. Damit ändern sich die Anforderungen an Arbeitnehmer, aber auch die Erwartungen an eine Arbeitsstelle. Ab diesem Monat unterstützt die Arbeitsagentur berufstätige Erwachsene bei diesem Prozess. Hierzu wurden Beraterinnen und Berater speziell geschult und bieten ab 2021 die Berufsberatung im Erwerbsleben an.

Eigenständig tragfähigen Plan entwickeln

Sie unterstützen Beschäftigte dabei, eigenständig einen tragfähigen Plan für ihren beruflichen Lebensweg zu entwickeln, wie die Agentur für Arbeit mitteilt. Sie wollen frühzeitig beraten, auf Bildungsmöglichkeiten und deren Förderung hinweisen und „dadurch Erwerbsverläufe stabilisieren“, heißt es weiter. „Sie haben dabei den regionalen Arbeitsmarkt im Blick und beziehen lokale Partner ein.“

Agenturteam betreut in ganz Thüringen

Viele Beschäftigte stellten sich die Frage, wie sie ihre berufliche Zukunft gestalten können. Eine Vielzahl von Angeboten mache es schwierig, sich im Informationsdschungel zurecht zu finden. Berufliche Ziele konkretisieren, Wege zu diesen erarbeiten oder berufliche Entscheidungen treffen – das alles seien die Inhalte der professionellen Beratung, die die Expertinnen und Experten der Agenturen für Arbeit Ratsuchenden seit Jahresbeginn anbieten. Das Team der Berufsberatung im Erwerbsleben betreut Agenturen für Arbeit in ganz Thüringen.

Hilfe für Menschen jedes Alters

Wer sich überlegt, einen Berufsabschluss nachzuholen oder sich beruflich zu verändern und sich Unterstützung bei der Orientierung und Entscheidung wünscht, der kann sich an die Beraterinnen und Berater der Agenturen für Arbeit in Thüringen wenden. Sie stehen Beschäftigten, egal welches Alters, in allen Fragen rund um den individuellen Berufsweg zur Seite.



Kontakt zu den Beraterinnen und Beratern bekommt man telefonisch unter der zentralen Hotline für Thüringen 0361/30 22222 oder per E-Mail an Thueringen.Berufsberatung-Erwachsene@arbeitsagentur.de.