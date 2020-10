Erfurt. Die Arnstädter Straße in Erfurt wird am 28. Oktober für den Verkehr freigegeben.

Arnstädter Straße in Erfurt: Freigabe ist in Sicht

Die Bauarbeiten in der Arnstädter Straße werden am Dienstag beendet und der Verkehr kann ab Mittwoch, 28. Oktober, wieder fließen. Das teilt die Stadtverwaltung in Erfurt mit. Die Instandsetzungsarbeiten zwischen der Viktor-Scheffel-Straße und der Humboldtstraße sind dann abgeschlossen. Die Südeinfahrt ist dann für den Verkehr wieder vollständig nutzbar.

Baustelle zwischen Schützenplatz und Martin-Andersen-Nexö-Straße bleibt noch

Die Baustelle zwischen Schützenplatz und Martin-Andersen-Nexö-Straße hingegen bleibt bis voraussichtlich Mitte kommenden Jahres. „Für alle Verkehrsteilnehmer waren die umfangreichen Bauarbeiten in diesem Jahr im Umfeld der Stadteinfahrt und des Landtages eine große Herausforderung“, resümiert Alexander Reintjes, der Leiter des Tiefbau- und Verkehrsamtes, der auch Anliegern und Baufirmen dankt.

