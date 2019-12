Erfurt. 96 liebevoll verpackte Weihnachtsgeschenke konnte der Verein Bärenstark unter einem Dach an Kinder aus weniger bemittelten Familien verteilen.

Auch Schüler unter den Gabenbringern

Einen Teilerlös ihres Adventsbasares zweigten die Mädchen und Jungen der evangelischen Gemeinschaftsschule für die zwei Weihnachtsfeiern des Vereins Bärenstark unter dem Dach des Jesusprojekts der Diakonie ab. Mitarbeiter von HTI Thüringen, Fachgroßhandel für Tiefbau und Industrietechnik, erwiesen sich bereits zum dritten Mal als freigebige Sponsoren. Zum zweiten Mal stellte die Firma IT-Dienstleister Ibykus aus Erfurt Ende November einen Wunschbaum auf, von dem sich die Mitarbeiter die Wunschzettel pflücken konnten. Auch „Toy Factory“ zählte zu den „Weihnachtswichteln“.

96 Geschenke liebevoll verpackt

Immerhin 96 liebevoll verpackte Geschenke lieferte der Weihnachtsmann im Begegnungszentrum „Anders“ des Jesus-Projekts auf dem Roten Berg ab, um Kindern weniger gut bemittelter Eltern eine zusätzliche Freude zu bereiten.

Reinhard Trautvetter, der mit seiner Gitarre die Weihnachtsfeiern am Montag und Dienstag dieser Woche begleitete (für eine gemeinsame Feier reicht der Raum nicht), wartete mit einer guten Botschaft auf: der Mitarbeiter der offenen Kinder- und Jugendarbeit von Bärenstark, der auch das Spielmobil betreut, bietet ab der zweiten Januarwoche freitags ein Musikprojekt an.

Strickende Oma im Krippenspiel

Gabi Obst, die gute Seele von Bärenstark, stellte in einer Neufassung des Krippenspiels eine strickende Oma dar, die den Kindern den Sinn einer besonderen Feier, nämlich die der Geburt Jesu, näher brachte. Sechs Mitglieder der Mädelsgruppe verkörperten wechselweise Maria und Jesus, die drei Hirten sowie den Weihnachtsengel. Sie schrieben auch den Text zur Rahmenhandlung, in der sie sich den Kopf darüber zerbrachen, was sie dem Geburtskind schenken könnten und ob vielleicht ein neues Handy eine willkommene Gabe sein könnte.

Familien stärken

Neuen Gästen von Bärenstark stellten Gabi Obst und Mitarbeiterin Julia Zajonc das seit 2013 bestehende Projekt von Bärenstark als Teil des Jesusprojekt vor. Gemeinsame Freizeit- und Ferienaktionen, Abenteuer- und Mädelstreff, Kreativwerkstatt, Spielmobil und Kinderparty einmal im Monat tragen zur Förderung von Interessen und Neigungen der Kinder und zum Stärken der Familien vom Roten Berg bei.