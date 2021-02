Auf Burger folgt "Butlers" auf dem Erfurter Anger

An der belebten Anger-Kreuzung soll noch in diesem Frühjahr eine Butlers-Filiale eröffnen. (Archiv-Bild)

Nachdem die Burger-King-Filiale auf dem Anger für viele Erfurter überraschend vor einigen Wochen schloss, ist nun klar, welches Geschäft die Nachfolge am historischen Angereck antreten wird. Noch im Frühjahr dieses Jahres soll dort nach Informationen unserer Zeitung eine neue Filiale der Ladenkette "Butlers" eröffnen.

Auf 250 Quadratmetern sollen dort Wohnaccessoires, Dekorationsartikel und Geschenke angeboten werden. Ein genauer Eröffnungstermin ist allerdings noch unklar. Die Umbauarbeiten am Anger 61 sind jedenfalls in vollem Gange.

Insgesamt betreibt das Unternehmen mit Hauptsitz in Köln und Tochtergesellschaften in Basel und Wien über 120 Filialen in elf europäischen Ländern.

Gemischte Reaktionen auf Facebook

Zunächst wurde vor ein paar Wochen noch spekuliert, dass eventuell ein Café in die leeren Räumlichkeiten ziehen soll. Dementsprechend gemischt sind die Reaktionen n den sozialen Netzwerken auf die Nachricht, dass nun doch Butlers einzieht. In der Facebook-Gruppe "Unser Erfurt!" wird zum Beispiel darüber diskutiert, ob das Erfurter Zentrum noch ein Geschäft mit Deko- und Geschenkartikeln braucht. So kommentiert dort eine Nutzerin: "Noch'n Dekoladen?? Da freut sich aber der bereits vorhandene, nur ein paar Meter weiter, bestimmt riesig drauf..."

Auch der Wunsch nach mehr kleineren, inhabergeführten Läden wird mehrfach geäußert. "Schade, dass sich auch in Erfurt nur noch die großen Ketten solch gute Ladenlokale leisten können. So sieht die Innenstadt auch immer mehr aus wie jede andere beliebige Innenstadt", schreibt ein weiteres Gruppenmitglied. "Erfurt ist halt nur noch so eine typische Touri-Falle. Es werden nur noch die Ketten überleben [...]. Ist aber in Erfurt auch ein selbstgewähltes Elend", stimmt ein anderer zu.

