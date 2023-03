Auf den Spuren der Feldhamster

Apfelstädt. Die NABU-Ortsgruppe Apfelstädt lädt am 16. März zu einem Vortrag über den bedrohten Feldhamster ins das Bürgerhaus ein.

Die NABU-Ortsgruppe Apfelstädt lädt am Donnerstag, den 16. März, um 19 Uhr in das Bürgerhaus Apfelstädt zu einem Vortrag über den Feldhamster (Cricetus cricetus) ein. Der Eintritt ist frei. Feldhamster gehören heute zu den seltensten Säugetierarten Deutschlands. Das war nicht immer so. Noch vor wenigen Jahrzehnten galt er als Ernteschädling in der Landwirtschaft. Der Beruf Hamsterfänger war ehrenhaft und sorgte mit Fellen für Einkommen und Reduzierung des Schädlings. Moderne Erntemaschinen und die Zersiedelung führten zu dramatischen Bestandseinbrüchen.

Heute ist Cricetus cricetus in der gesamten EU vom Aussterben bedroht, Experten gehen davon aus, dass der Feldhamster in den nächsten 10-15 Jahren in Mitteleuropa aussterben wird. Dabei gibt es gerade in Thüringen eine Besonderheit bei den Feldhamstern, den Schwarzen Feldhamster. Nur hier gibt es diese Farbvariante in Deutschland. Viele Nächte hat Wolfgang Hock auf dem Acker verbracht, um die Biologie der interessanten Tierart in Bild und Film festzuhalten. Mit dem Material aus den letzten Jahren entstand ein umfangreicher Multivisionsvortrag, der mit faszinierenden Bildern die verborgene Welt der Feldhamster zeigt. Aber auch der drastische Artenschwund in unserer offenen Landschaft wird in eindrücklichen Bildern gezeigt. Wo sind unsere Feldlerchen und Rebhühner, aber auch die Mohn- und Kornblumenfelder geblieben? Ein schleichendes Artensterben in der offenen Landschaft lässt uns ärmer werden. Wolfgang Hock engagiert sich als Biologe und Naturfotograf im ehrenamtlichen Natur- und Artenschutz. Er ist in einer Reihe von Naturschutzorganisationen aktiv und dokumentiert bereits über 20 Jahre die Naturschätze Thüringens.