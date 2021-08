Eine der Sorberschen Glocken hängt im Kirchturm von Wallichen. Die Schäden am Randbereich und der gelockerte Klöckel, so erklärt Karin Schindler, die Vorsitzende des Gemeindekirchenrates, sollen jetzt repariert werden. In einem Jahr soll die 1740 gegossene Glocke zudem über einen neuen Glockenstuhl und ein elektrisches Läutwerk verfügen.