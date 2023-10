Auf der Suche nach Gold: Wie Erfurter Abenteurer werden können

Die aktuelle Kolumne „Erfurt liest!“ ist diesmal eher ein „Erfurt spiel!“. Michelle-Sophie Wöhner hat einen Tipp parat, der zu Reichtum führt – zumindest auf dem Spielbrett.

Schon seit Jahrhunderten ist die Menschheit fasziniert von Schatzsuchen. Viele Legenden ranken sich um verschollene oder nie gefundene Schätze, wie den Templerschatz oder das Aztekengold. Ein anderer Mythos dreht sich um die Goldstadt El Dorado im Innern des nördlichen Südamerikas.

Michelle Wöhner ist Mitglied des Freundeskreises der Stadt und Regionalbibliothek Erfurt. Foto: Stadt- und Regionalbibliothek Erfurt

Selbst in die Rolle des Abenteurers schlüpfen

Laut der Legende brachte jeder Stammesherrscher der Muisca (indigenes Volk) Opfer für den Sonnengott im Bergsee von Guatavita. Das Oberhaupt strich sich dazu mit Goldstaub ein und fuhr mit einem Floß mit Gold und Edelsteinen, in die Mitte des Sees. Wenn der König in den See sprang und der Goldstaub von seinem Körper zusammen mit Smaragden und Gold auf den Grund sank, war das Volk gesegnet. Viele Konquistadoren und Forscher suchten im Laufe der Zeit verglich nach dem großen Schatz.

Im Brettspiel „Wettlauf nach El Dorado“ wird man selbst zum Abenteurer. 2-4 Forscher versuchen sich einen Weg durch dichten Dschungel, weite Seen und Dörfer zu schlagen. Anfangs hat man nur eine kleine Expeditionsgruppe bei sich (Kartendeck). Doch im Verlauf des Strategiespiels kann man durch kluge Investitionen seine Crew und seine Chance auf die schnellste Entdeckung El Dorados steigern. Durch den variablen Spielplan und das Deckbausystem sind 60 Minuten Spielspaß für Klein und Groß ab 10 Jahren garantiert.

