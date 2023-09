Auf Entdeckertour im Erfurter Brühl

Erfurt. Der Brühl-Verein bietet am Donnerstag ab 17 Uhr wieder eine thematische Führung durch das Brühl an. Thema: „Von der Industrialisierung über die Preußenzeit bis zum Wohnort“.

Der Erfurt-Brühl-Verein bietet für alle Neugierigen, die Interesse an der Erfurter Stadtgeschichte haben, am heutigen Donnerstag, den 28. September, ab 17 Uhr wieder eine thematische Entdeckertour im Brühl an. Thema: „Von der Industrialisierung über die Preußenzeit bis zum heutigen Wohnort Brühl“.Im Zuge der Industrialisierung wurden zahlreiche Produkte im Brühl hergestellt: von Schuhen und Satteln über Halbleiter bis hin zu Schreibmaschinen – Erfurts Brühl war schon immer im steten Wandel. Der versierte Stadtführer Heinz Kral erläutert Interessierten die Umbrüche in diesem Wohnviertel sehr lebendig. Begeben Sie sich auf eine interessante Zeitreise durch das Erfurter Brühl. Treffpunkt ist 17 Uhr am Eingang des Theaters, Teilnahmeobolus: fünf Euro pro Person.