Auf Entdeckungsreise in Erfurt und Umgebung

Erfurt. In den Herbstferien lassen sich viele Ausflugsziele in und um Erfurt auch mit der Thüringer Familienkarte entdecken.

Kletterspaß und Badevergnügen, Führungen für kleine Gäste und großes Theater, spannende Entdeckungen über und unter Tage – all das erleben Familien in Thüringer Städten. In den Herbstferien lohnen sich Städtetouren besonders, denn bis 14. November ermöglicht die Thüringer Familienkarte den kostenfreien Besuch vieler Einrichtungen. Darunter warten einige auch in Erfurt.

Neu unter den zahlreichen Möglichkeiten, die Museen bieten, ist das Besucherzentrum Zitadelle Petersberg in der Landeshauptstadt. Auch im Zoopark Erfurt – mit 63 Hektar Fläche einer der größten Zoos in Deutschland – lohnt sich ein Besuch. Dort leben 870 Tiere aus aller Welt. Die Schönheit der Natur unter Tage zeigen die Saalfelder Feengrotten.

Von Eisenach bis Altenburg, von Sondershausen bis Meiningen – die Familienkarte ermöglicht die Teilnahme an Führungen. Oft gibt es spezielle Angebote wie Kinderstadtführungen.

Auch Theater freuen sich auf junges Publikum. Zu den Akzeptanzstellen der Thüringer Familienkarte gehören große Häuser, wie das Theater Erfurt, das DNT Weimar oder das Landestheater Eisenach. Aber auch zu kleineren Theatern öffnen sich die Türen.

Wer lieber in Bewegung ist, der kommt in der Kletterhalle Nordwand in Erfurt auf seine Kosten.

