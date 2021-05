Auf Erfurter Wochenmarkt gibt es Pflanzen für jede Gelegenheit

Erfurt. Der Markt findet auch noch am Samstag auf dem Domplatz der Landeshauptstadt statt.

Thüringer Gärtner und Erzeuger stehen auf dem Wochenmarkt bereit, um Blumenliebhaber und Hobbygärtner mit Pflanzen für Balkon, Terrasse oder Garten zu versorgen. Am Freitag begutachteten schon einige Besucher das Sortiment, das neben Geranien und Co. auch neue Züchtungen und Trends im Angebot hat. Auch heute am Samstag haben die Erfurter noch die Chance, sich den Markt, der unter anderem durch den Landesverband Gartenbau Thüringen begleitet wird, anzusehen und direkt auf dem Domplatz einzukaufen.