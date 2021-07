Auf Haftbefehl gesucht und ertappt - Mit Messer bedroht und ausgeraubt

Erfurt Das berichtet die Polizei aus Erfurt.

Zwei Männer auf Haftbefehl gesucht und festgenommen

Am Donnerstag vollstreckte die Erfurter Polizei gleich zwei Haftbefehle. Am Herrenberg traf eine Polizeistreife am Morgen auf einen 41-jährigen Mann. Bei einer Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Essen vorlag. Die geforderte Geldstrafe von mehreren hundert Euro konnte er nicht aufbringen, sodass er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde.

Am Abend wurde ein 38-Jähriger bei der Kriminalpolizei festgenommen. Als seine Personalien überprüft wurden, wurde ein ausstehender Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Traunstein bekannt. Der Mann wurde noch am Abend in ein Gefängnis gebracht. Dort wird er seine Strafe von einem Jahr absitzen.

Mit Messer bedroht und ausgeraubt

Am Donnerstagmorgen erschien ein 33-jähriger Mann bei der Erfurter Polizei. Er gab an, am Vortag ausgeraubt worden zu sein. Er war am Mittwoch gegen 18:00 Uhr zu Fuß in der Konrad-Zuse-Straße unterwegs. In einer Grünanlage traf er auf zwei unbekannte Männer. Einer der Männer bedrohte den 33-Jährigen mit einem Messer und gelangte an die Geldbörse des Mannes.

Ein Täter war etwa 175 cm groß, hatte eine sportliche Statur und war etwa 20 bis 30 Jahre alt. Er hatte einen Vollbart und sprach mit ausländischem Akzent. Bekleidet war er mit einer schwarzen Hose und einem weißen T-Shirt mit Aufdruck. Sein Kompagnon war etwa 170 cm groß und 17 bis 25 Jahre alt. Er hatte ebenfalls eine sportliche Statur und trug eine weiße Hose sowie einen blauen Kapuzenpullover. Wer hat die Tat beobachtet? Wer kann Hinweise zu den Tätern gegen? Zeugen wenden sich bitte unter Angabe der Vorgangsnummer 160282 an den Inspektionsdienst Nord (0361/7840-0).