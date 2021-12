Auf und Ab bei Corona-Inzidenz in Erfurt

Erfurt. Samstag wurden 332 Infektionen gemeldet, was zu einem leichten Anstieg des Wertes führt. Diese neuen Einschränkungen sind in Kraft getreten.

Ein Auf und Ab bei der Corona-Inzidenz erlebt derzeit die Landeshauptstadt Erfurt. Nach dem Absinken unter die 800-er Marke am Freitag bis auf 772 stieg sie am Samstag wieder auf 780 neue Fälle pro Woche und 100.000 Einwohner an. Der Grund sind 332 neue Infektionen, die das Erfurter Gesundheitsamt am Samstag bestätigt hat.

Seit Pandemiebeginn wurden 21.253 Erfurter positiv auf das Corona getestet. 330 Menschen sind an oder mit dem Virus verstorben.

Weniger Corona-Einweisungen ins Krankenhaus

Die Hospitalisierungs-Inzidenz stieg leicht an – von 5,6 am Freitag auf 6,6 am Samstag. Insgesamt ist die Zahl der coronabedingten Neueinweisungen ins Krankenhaus jedoch rückläufig. Eine Woche zuvor lag sie noch bei über 20 Einweisungen pro Woche und 100.000 Einwohner.

Am Wochenende sind mehrere neue Einschränkungen in Kraft getreten. Sie betreffen geschlossene Räume und städtische Einrichtungen. Das Theater hat den Betrieb eingestellt. Bei den Turnhallen, die zunächst ebenfalls für den Vereinssport geschlossen werden sollten, änderte die Stadt ihre Haltung und ließ das Training unter bestimmten Bedingungen weiter zu.

Für den Besuch der Schulen von Montag bis Mittwoch hat das Land die Präsenzpflicht aufgehoben.

