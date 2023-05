Aufruhr am Wenigemarkt: Mann landet in Glasscherben und beißt Polizistin

Erfurt. Am Montagabend bedrängte ein Mann mehrere Personen auf der Erfurter Wenigemarkt und löste eine Kettenreaktion aus.

Für Aufruhr sorgte ein 37-Jähriger am Montag in Erfurt. Am Abend hatte der Mann am Wenigemarkt mehrere Personen belästigt und musste anschließend mit den Konsequenzen leben.

Als der 37-Jährige mehrere Personen bedrängte, schritt ein unbekannter Mann ein und stieß ihn zu Boden. Dabei landete er in Glasscherben und zog sich Schnittverletzungen im Gesicht zu, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Der stark blutende 37-Jährige sollte anschließend medizinisch versorgt werden. Gegen die Maßnahmen der Polizei wehrte er sich allerdings und versuchte eine Polizistin in die Hand zu beißen.

Der Mann wurde schließlich zur Behandlung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Gegen ihn wird nun wegen tätlichen Angriffs und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. Zudem hat die Polizei Anzeige wegen Körperverletzung gegen den unbekannten Mann erstattet, der den 37-Jährigen gestoßen hat.

Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu der Person machen können werden gebeten, sich unter Angabe der Vorgangsnummer 0131006 beim Inspektionsdienst Nord (0361/78400) zu melden.

