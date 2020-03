Erfurt. Jetzt ist auch die Alte Oper in Erfurt von Absagen betroffen. Das ausverkaufte Konzert der Mittelaltergruppe „Faun“ wird verschoben, auch andere Veranstaltungen sind betroffen.

Auftritt von „Faun“ in Erfurts Alter Oper wird verschoben

Bislang sah sich das Dasdie in Erfurt mit seinen Spielstätten Dasdie Live, Dasdie Brettl und Alte Oper noch nicht vom Verbot von Veranstaltungen mit 1000 Teilnehmern betroffen - schlicht aus Kapazitätsgründen. Fasst die Alte Oper doch nur etwa 900 Zuschauer.

Mit der Herabsetzung auf maximal 500 Teilnehmer jedoch muss auch das Dasdie den Veranstaltungskalender umwerfen. So wird für das am Samstag, 14. März, geplante und ausverkaufte Konzert der Mittelaltergruppe „Faun“ ein neuer Termin gesucht. Voraussichtlich im September 2020 soll dieses nachgeholt werden.

Da sich für die Japanischen Trommler von „Kokubu“ weniger als 500 Karten verkauft haben, soll deren Auftritt am Sonntag, 15. März, in der Alten Oper wie geplant stattfinden. Voraussichtlich werde es auch für das Konzert von Max Herre einen neuen Termin geben müssen. Sein Auftritt war am 19. März geplant.

Über aktuelle Änderungen wird auf der Homepage dasdie.de informiert.

