Aufzucht im Freiland bei Erfurt: Keine Gans überlebt die Weihnachtszeit

Erfurt Unter welchen Bedingungen das Geflügel leben muss, um besonders gut zu schmecken und warum man im Hofladen der Gärtnerei Gloria selbst an Heiligabend noch einen Vogel erwerben kann.

Der matschige Boden saugt an den Schuhen. Gras ist auf dem großen eingezäunten Gelände der Gärtnerei Gloria nicht mehr viel übrig. Die Gänseschar hat sich wie für ein Willkommen am Zaun versammelt. Eine falsche Bewegung reicht jedoch und die Tiere ergreifen unter panischem Schnattern die Flucht.

Weihnachtszeit ist Bratenzeit!

„Jedwede Fleischqualität wird durch Stress verschlechtert“, sagt Carsten Gloria, Besitzer des Hofes. Dem Zaun nähern kann man sich trotzdem. „Wir kaufen jedes Jahr an die hundert Junggänse.“ Grund dafür ist: Der Hof sei nicht auf Brut und Küken-Aufzucht ausgelegt, dafür brauche es ganz bestimmte Bedingungen, wie Wärme und besonderes Futter.

Sind die Gänse drei Wochen alt, kauft Gloria sie für die weitere Aufzucht und Mast. Das passiert schon im Mai, denn es dauert mindestens sechs Monate, bis die Gänse geschlachtet werden können. Bei Enten seien es nur drei bis vier Monate. „Je mehr Auslauf sie haben, desto länger dauert das Mästen“, so der Hofbesitzer. Umso besser sei allerdings anschließend die Qualität des Fleisches.

Auch auf die Art kommt es an

Einfluss darauf haben neben genügend Auslauf allerdings noch weitere Parameter. „Am Anfang füttern wir den jungen Gänsen eine feinkörnige Getreidemischung.“ Zugesetzt seien da besonders Kalk und Eiweiß, für den Skelettaufbau und ein gesundes Wachstum. Ballaststoffe erhalten die gefiederten Vegetarier über das Gras auf der Weide.

Wie fettig der Braten schlussendlich wird, bestimmen nicht nur Bewegung und Dauer des Mastvorgangs – sondern auch die Genetik. Das kann man am Beispiel der Enten erkennen. „Es gibt zwei Entenarten, die domestiziert worden sind: Stockenten und Flugenten“, erklärt Gloria. Er selbst halte neben Warzenenten, einer Flugentenart, auch eine Kreuzung aus Stock- und Flugente. Die kann sich allerdings, vergleichbar mit dem Maultier, nicht weiter fortpflanzen.

Die Kreuzung der beiden Tiere ist deshalb so beliebt, weil das relativ magere Fleisch der Flugenten mit dem übermäßig fetten Fleisch der Stockenten kombiniert wird. Das höchste Gewicht erreichen trotzdem die Gänse, die zum Zeitpunkt der Schlachtung rund 5 Kilogramm auf die Waage bringen.

Eine Geheimzutat verleiht dem Vogel Aroma

Für die Zubereitung der Vögel hält Carsten Gloria nicht mit Tipps hinterm Berg: Pro Kilo solle man eine Stunde Garzeit bei 180 Grad und vorgeheiztem Ofen einrechnen. Je nach Füllung könne sich die Zeitspanne noch verlängern. Äpfel sind zwar ein Klassiker, der Hofbesitzer empfiehlt jedoch, stattdessen Quitten zu nehmen: „Die geben der Gans ein großartiges Aroma.“

Die Schlachtung der Vögel findet auf einem Schlachthof in Ermstedt statt. Die dafür notwenige, teure Ausstattung, lohne sich erst ab ungefähr 10.000 Vögeln. Anschließend werden sie im Kühlhaus der Gärtnerei Gloria gelagert und frisch verkauft – auch an Heiligabend. Carsten Gloria hat immer ein paar Gänse parat, für Spontankäufer, die im Weihnachtsstress vergessen haben, den Braten vorzubestellen. Alles, was nicht verkauft wird, friert er ein und verkauft bei Bedarf auch nach Heiligabend noch den ein oder anderen.

Einbrüche kommen inzwischen häufiger vor

Zwar ist die Schlachtmenge von Gänsen laut einer Erhebung des Statistischen Bundesamtes seit 2018 zurückgegangen, im Jahr 2022 wurden allerdings trotzdem knapp 2400 Tonnen geschlachtet. Probleme hatte Gloria nach eigener Aussage nie, seine Vögel an den Mann zu bringen. Selten sterben ihm zudem Vögel weg, die etwas Falsches gefressen haben oder vom Habicht geholt wurden.

Die einzige Veränderung der letzten Jahre sind vermehrte Einbrüche. „Letztes Jahr haben wir unseren Stall abgeschlossen, weil beim Nachbarn Geflügel gestohlen worden war“, sagt er. Dieses Jahr habe sich jemand unbefugt Zutritt zum Erpel-Gatter verschafft und sogar eine „unsachgemäße Schlachtung“ durchgeführt. Über den Grund dieser Entwicklung kann der Hofbesitzer nur spekulieren. „Möglicherweise hat es tatsächlich etwas mit der wirtschaftlichen Situation zu tun.“

Pro Kilo kosten die Gänse rund 20 Euro. Damit liegen sie preislich genau zwischen importierten Supermarktgänsen und der Biovariante, für die man gut und gerne nochmal weitere zehn Euro pro Kilo hinblättert. Inzwischen handelt es sich bei dem Verzehr des Vogels, gerade wenn man Wert auf Freilandhaltung legt, zu Weihnachten also um ein teures Vergnügen.