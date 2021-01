Aurinia Maribel ist das erste Baby des Jahres 2021 im Erfurter Helios

Erfurt. 3090 Gramm und 46 Zentimeter – mit diesen Maßen kam das erste Baby des Jahres 2021 im Helios Klinikum Erfurt auf die Welt, wie das Klinikum auf seiner Internetseite vermeldet. Um 3.03 Uhr am Neujahrsmorgen habe Aurinia Maribel erstmals zaghaft ihr Stimmchen erhoben. Der Start ins Leben habe sich jedoch etwas komplizierter gestaltet als gedacht, heißt es in der Information, denn die Mutter des Babys wurde positiv auf Covid-19 getestet.

„In Zeiten der Corona-Pandemie ist eine Geburt im Krankenhaus sowohl für die Gebärende als auch für das gesamte Kreißsaal-Team eine herausfordernde Situation. Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen sind für alle Beteiligten im besonderen Maße einzuhalten. Die kleine Aurinia Maribel wurde in einem separaten Bereich des Kreißsaals und unter Einhaltung aller Hygienevorschriften entbunden", beschreibt eine Sprecherin des Klinikums die Umstände. „Mutter und Tochter haben die Geburt gut überstanden. Die kleine Familie wird nun zunächst in Quarantäne bleiben müssen."

Im vergangenen Jahr wurden insgesamt 1826 Kinder in den Kreißsälen des Helios Klinikums Erfurt geboren – das sind 146 Kinder mehr als ein Jahr zuvor. Die Jungen (933) hatten dabei gegenüber den Mädchen (893) knapp die Nase vorn. Insgesamt 58 Zwillingspärchen kamen 2020 im Helios Klinikum Erfurt auf die Welt. „Mir wird vor allem der 21. September 2020 in Erinnerung bleiben, denn an diesem Tag kamen insgesamt 15 Kinder bei uns zur Welt. Allgemein war der September mit 189 Geburten der geburtenreichste Monat des Jahres“, sagt Dr. Silke Meinig, Oberärztin Frauenheilkunde- und Geburtshilfe.

Emilia, Frieda und Leni waren die meist vergebenen Vornamen für Mädchen. Bei den Jungen entschieden sich die Eltern am häufigsten für Ben, Emil und Theo. Das schwerste und gleichzeitig größte Baby war ein Junge mit 5315 Gramm und 57 Zentimetern Körperlänge. Das kleinste und leichteste Baby war ebenfalls ein Junge mit lediglich 480 Gramm und 28 Zentimetern. Als 1826. und damit letztes Baby des Jahres 2020 erblickte Valentin das Licht der Welt, informiert das Helios-Klinikum.