Erfurt. Lava Sino (18) hat in Erfurt eine neue Heimat und im Freiwilligen Sozialen Jahr beim ASB eine willkommene Aufgabe gefunden.

Aus Aleppo geflüchtete junge Frau lehrt in Erfurt Erste Hilfe

Als in Aleppo der Krieg ausbrach, musste Lava Sino mit ihren Eltern und ihren drei jüngeren Geschwistern aus Syrien fliehen. „Ich habe in meiner Heimatstadt Menschen auf der Straße sterben sehen, ohne dass ihnen jemand helfen konnte“, sagt die heute 18-Jährige. Seither habe für sie festgestanden, dass sie einen medizinischen Beruf ergreifen will.