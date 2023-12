Aus für den Erfurter Zughafen? – Stadt streicht Geld für Leuchtturmprojekt

Was tun, wenn der Zughafen ab 2024 ohne Geld aus dem städtischen Haushalt dasteht? Diese Frage müssen sich Arne Ott (Leiter des Amts für Gebäudemanagement), Sary Säubert (Architektin des zuständigen Büros Herrschmidt-Architekten) und Andreas Welskop (Zughafen-Geschäftsführer) stellen.

Aushängeschild in Gefahr

Erfurt Es bräuchte nur noch die Brandmeldeanlage, dann wäre die Betriebssicherheit des Zughafens hergestellt. Warum nun plötzlich gar nichts mehr geht.

Der Zughafen zählt zu den Aushängeschildern Erfurts. Fragt man junge Menschen auf der Straße nach beliebten Kulturorten in der Stadt, ist der Zughafen oft die erste Adresse. Klubs, Orte der Freien Szene, die Kreativwirtschaft, Tagungsräume und nicht zuletzt auch die Bier- und Ginmacher der Landeshauptstadt haben in den letzten Jahren dafür gesorgt, dass das einst dem Verfall preisgegebene Areal mit Leben, Handel und lokalem Charme belebt wird. Dass das so bleibt, steht nun auf der Kippe – denn die Stadt hat den Posten für den Zughafen komplett gestrichen.

Für den letzten Punkt auf der Liste fehlt das Geld

Das Geld sei dabei keineswegs für Luxusausstattung gedacht, sondern für grundlegende Notwendigkeiten, durch die der Betrieb der Hallen und Büros gesichert wird. Laut Arne Ott konnten bisher bereits 49 von 50 gravierenden Mängeln auf dem Gelände in der ICE-City-Ost behoben werden. Für die Nummer 50 – und damit den letzten Makel auf der Liste – steht nun kein Geld mehr zur Verfügung. „Viele technische Lücken konnten wir schließen. Was fehlt, ist die Brandmeldeanlage, die 250.000 Euro kostet“, weiß der Leiter des Amts für Gebäudemanagement.

Gebraucht werden fünf Millionen Euro in fünf Jahren

Seit 2019 sind insgesamt rund 900.000 Euro in den Zughafen geflossen, die der Elektroanlage und anderen technischen Grundausstattungen zuflossen. Insgesamt waren für das 10.000-Quadratmeter-Areal, das aktuell von 30 Mietern bespielt wird und das in den vergangenen Jahren eine Bühne für mehrere Hundert Veranstaltungen bot, 1,5 Millionen Euro vorgesehen. Der Plan, für den sich Arne Ott eng mit den Architekten um Thomas Schmidt (Kontor, Kurhaus Simone, Altes Schauspielhaus) vernetzt hat, sah laut Amtsleiter vor, für die nächsten fünf Jahre weitere fünf Millionen Euro anzumelden, um vorwärtszukommen. Nun scheitert das Vorhaben eines gut ausgebauten Zughafens bereits an der Grundlagensanierung. „Wir müssen endlich runter von der Pause-Taste“, so Ott, der ebenfalls im Blick hat, dass ohne auch nur eine geringe Summe auch keine Fördermittel von anderen Stellen beantragt werden können.

Zughafen-Geschäftsführer hat keine Planungssicherheit

„Viele Leute kommen gern her, schätzen die Patina. Erfurt wirbt auch gern mit dem Zughafen, der garantiert kein Minusgeschäft ist. Der kulturelle Mehrwert ist da, das kann doch nicht übersehen werden. Das braucht Unterstützung“, plädiert er. „Es ist ein Leuchtturmprojekt und solle auch so betrieben werden“. Auch Andreas Welskop hat große Bedenken, wie es mit dem durch das maßgebliche Engagement des Stadtplaners Paul Börsch geretteten Areals weitergehen soll: „Ich kann nicht richtig planen, die Standards der letzten Jahre zu halten. Ich bekomme Bauchschmerzen, wenn ich daran denke, dass es nicht weitergeht“, so der Zughafen-Geschäftsführer.

Das Dach von Halle 6 muss repariert werden

Neben der Brandmeldeanlage gibt es momentan vor allem in Halle 6 ein Problem, dessen Dach undicht ist und es hereinregnet. Keine gute Basis für Tagungen von lokalen und überregionalen Akteuren aus Politik, Wirtschaft und Co, für die der Zughafen sonst ein soziokulturelles und industriekulturelles Erlebnis ist, das für ganz Erfurt wirbt.

Gebäudeamtsleiter sieht schlaflosen Nächten entgegen

„Die Stadt hat sich im September 2018 mit der Übernahme des Geländes von der Deutschen Bahn zum Zughafen bekannt. Jetzt muss sie sich auch darum kümmern“, so Ott. Ab Januar sehen der Gebäudeamtsleiter und Welskop – wie sie sagen – „schlaflosen Nächten“ entgegen. Denn dann stehen die letzten Tage an, an denen sich die Fraktionen noch für Umschichtungen der Haushaltsposten entscheiden und einsetzen können.