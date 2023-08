Aus Los Angeles in den Anger 1 in Erfurt

Erfurt. Auf Volksfesten und in Los Angeles war das Duo schon zu erleben – und nun in der Musik-Lounge des Erfurter Einkaufscenters Anger 1.

Die Music Lounge im ersten Obergeschoss des Anger 1 können die Besucher am Samstag zum dritten Mal erleben. Eingeladen wird zum Zuhören, Verweilen und Entspannen bei Livemusik. Am Samstag, 5. August, von 16 bis 19 Uhr ist das Rockduo A’n’T mit handgemachter Musik zu Gast. Sie kommen mit zwei Akustikgitarren, einem Dudelsack, einer Trompete und jeder Menge lustiger Ideen daher.

Ob auf großen Volksfesten oder in Musikclubs in Los Angeles – mit A’N’T sei gute Laune immer programmiert, heißt es in der Ankündigung des Einkaufscenters. Die beiden Musiker sind ansonsten in etablierten Bands wie „Rock Tigers” und „Cornamusa” als Sänger und Gitarrist aktiv.