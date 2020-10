Eine Auseinandersetzung in einem Getränkeladen hat die Polizei in Erfurt beschäftigt.

Erfurt. Ein Kunde und eine Mitarbeiterin sind in einem Geschäft in Erfurt aneinandergeraten.

Ein Kunde und eine Angestellte sind am späten Samstagnachmittag in einem Erfurter Getränkeladen aneinandergeraten. Wie die Polizei am Montag berichtete, hatte ein 66-Jähriger gegen 17.15 Uhr den Laden betreten und war mit der Angestellten in Streit geraten.

In der Folge würgte der Mann die Frau. Die wehrte sich und schlug dem Mann ein Stuhlbein über den Kopf. Beide wurden bei der Auseinandersetzung leicht verletzt; eine Brille und ein Tisch wurden beschädigt.