„Ausgerechnet jetzt?“ Türen der Straßenbahnen öffnen nicht mehr automatisch

Seit Montag öffnen sich die Türen in den Stadtbahnen nicht mehr automatisch. Wie die Stadtwerke mitteilen, müssen Fahrgäste, die ein- oder aussteigen möchten, nun wieder die Türtaster benutzen. Dies war seit Anfang der Corona-Pandemie aus Hygienegründen ausgesetzt worden. „Damit folgen wir dem Trend anderer Verkehrsbetriebe, die bereits früher in den kompletten Normalbetrieb zurückgekehrt sind“, sagt Myriam Berg, Vorstand der Evag, und bittet um Verständnis.

„Mit dem Ende der Ferien steigen die Fahrgastzahlen wieder, was mich sehr freut. Gegenüber unseren Fahrgästen haben wir ein Versprechen abgegeben, pünktlich zu sein und den Anschluss zu garantieren. Das Öffnen aller Türen an jeder Haltestelle kostet in Verbindung mit den steigenden Fahrgastzahlen mehr Zeit, als wenn Fahrgäste den Taster nur nach Bedarf nutzen“, erklärt sie. Es gibt Haltestellen, an denen zu bestimmten Zeiten kein Fahrgast ein- oder aussteigen möchte.

Alle Fahrzeuge werden täglich gründlich gereinigt

Doch auf Facebook hagelt es für diese Vorgehensweise nun Kritik: „Sorry, liebe Evag, ausgerechnet jetzt? Ab Montag sind wieder mehr Menschen unterwegs. Falscher Zeitpunkt!!!“, empört sich Jacqueline Kemke. „Muss man denn jedem Trend folgen?“, fragt Christine Müller. „Ich finde das echt verantwortungslos. Jetzt, wo die Zahlen wieder ansteigen, viel mehr Fahrgäste unterwegs sind und auf die Tasten draufhämmern. Könnte man nicht wenigstens sagen, dass an großen Haltestellen, wo tagein, tagaus viel los ist, die Türen weiterhin vom Fahrer geöffnet werden?“, schlägt Michi Bärchen stattdessen vor.

Allerdings unterstützen auch einige Follower den Vorstoß: „Super, finde ich gut. Jena macht das schon seit einiger Zeit, und es ist auch besser so!“, begrüßt Nick Pfeifer das Ende der automatischen Türöffnung. „Ich finde die Diskussionen immer richtig witzig. Beim Einkaufen wird wie im Kindergarten alles angefasst. Aber niemand möchte diesen Knopf in den Öffis drücken. Völlig logisch“, wirft Marian Altendorf. „Handschuhe und Desinfektionsmittel eben mitnehmen - wo ist das Problem?“, wundert sich Sandra Wi.

Die Evag versichert in diesem Zusammenhang, dass alle Fahrzeuge weiterhin täglich gründlich gereinigt und desinfiziert werden. Dies betrifft insbesondere auch alle Kontaktflächen wie Haltestangen, Griffe und Taster.

Das könnte Sie auch interessieren: