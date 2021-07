Ein versuchter Bierdiebstahl endete am Dienstagabend für einen 59-Jährigen gefesselt im Keller (Symbolbild).

Austickender Bier-Dieb in Erfurt gibt Polizisten eine Kopfnuss

Erfurt Als einem 59-Jährigen in Erfurt die Polizeifesseln nicht passten, rastete er komplett aus.

In der Erfurter Altstadt bediente sich am Dienstagabend ein Mann einfach mal bei seiner Nachbarin. Er griff über den Balkon, um ein Sixpack Bier zu stehlen. Als die Nachbarin das Treiben bemerkte, ließ der Mann von seinem Vorhaben ab und ging in den Keller des Hauses. Dort stellte ihn die Polizei. Da er einen verwirrten Eindruck machte, wurde ein Rettungswagen angefordert.

Dem 59-Jährigen passte das gar nicht. Aufgrund seines aggressiven Verhaltens wurde er gefesselt. Der Mann leistete Widerstand. Er wurde noch aggressiver, beleidigte die Beamten und verpasste einem Polizisten eine Kopfnuss. Der Mann wurde in ein Krankenhaus eingewiesen und erhielt mehrere Strafanzeigen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen