Außer Rand und Band: Mann pöbelt und randaliert vor Erfurter Messe

Der Mann musste fixiert werden. Er kam zur Ausnüchterung in ein Krankenhaus (Symbolbild).

Erfurt Ein 41-Jähriger sorgte am Samstag im Bereich der Erfurter Messe für Aufsehen.

Ein Mann hat am Samstag gegen 18 Uhr die Polizei in Erfurt auf den Plan gerufen. Laut den Angaben pöbelte der deutlich alkoholisierte 41-Jährige zunächst gegen wartende Gäste am Einlass zu einer Musikveranstaltung auf der Messe.

Kurz darauf sei er zum Parkplatz eines Hotels gegangen. Dort riss er von sechs geparkten Fahrzeugen insgesamt zehn Kennzeichen ab, die er allesamt verbog. Nachdem der vor Ort anwesende Sicherheitsdienst auf das Treiben aufmerksam wurde, konnte die Zerstörungswut eingedämmt und die Person fixiert werden.

Der Mann wurde an die Polizei übergeben. Der Bad Langensalzaer war massiv alkoholisiert und musste die Nacht im Krankenhaus ausnüchtern, heißt es in der Mitteilung. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung. An den Fahrzeugen entstand Schaden von mehreren hundert Euro.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.