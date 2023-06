Ausstellung im Erfurter Haus Dacheröden widmet sich dem, was derzeit junge Leute bewegt

Erfurt. Die Schau im Haus Dacheröden in Erfurt ist bis zum 12. August 2023, dienstags bis freitags 12 bis 17 Uhr und samstags 10 bis 17 Uhr zu sehen.

Was bewegt, was beschäftigt, was verunsichert derzeit Jugendliche? Rund 20 junge Künstler aus ganz Thüringen beantworten diese Fragen in der Ausstellung „Generation Zukunft – Was dich bewegt“, die ab Samstag im Erfurter Haus Dacheröden zu sehen ist. Zur Vernissage um 19 Uhr laden die Organisatoren der Schau, die FSJler Hedda Püschel und Jost Glase, ein. „Unsere Ausstellung soll zeigen, was es heutzutage bedeutet, jung zu sein“, erklärt Hedda Püschel. „Etwa 40 Werke sind zu sehen“, freut sich Jost Glase über die große Resonanz der angeblich so uninteressierten Jugend.

„Gemalte Bilder, digitale Drucke, Fotografien, Skulpturen – alles ist dabei. Ein junger Künstler aus Erfurt hat sogar ein Lied über die heutige Jugend geschrieben, der Song kann in der Ausstellung über einen QR-Code abgerufen und angehört werden.“ Musik ist auch bei der Vernissage zu hören: Die Erfurter Sängerin Estrela, die jüngst im Finale des Kika-Castingwettbewerbs „Dein Song“ stand, wird die Ausstellungseröffnung musikalisch begleiten.

Die Schau ist bis zum 12. August 2023, dienstags bis freitags 12 bis 17 Uhr und samstags 10 bis 17 Uhr zu sehen.