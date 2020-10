Ausstellung „Sich fügen heißt lügen“ im Naturfreundehaus Erfurt zu sehen

Erich wie? „Erich Mühsam. Antifaschistischer Widerstandskämpfer, ermordet von den Faschisten“: So erinnert eine Gedenktafel an den jüdischen Schriftsteller und Anarchisten in Oranienburg. Außerhalb linkskultureller Kreise ist der Name heute weitestgehend unbekannt. Dabei ist er unter seinem Lebensmotto „Sich fügen heißt lügen“ maßgeblich an der Ausrufung der Münchner Räterepublik beteiligt.

Der Wanderverein Bakuninhütte Meiningen e.V. verknüpft in einer Ausstellung die Geschichte der syndikalistischen Bewegung mit der von Erich Mühsam und der „Bakuninhütte“.

Die Syndikalisten versuchten mit radikalen Mittel, sich Produktionsmittel anzueignen. Die Bewegung war eine betriebliche Interessensvertretung, die von unten nach oben organisiert ist. Wie Marc Mence, Mitglied des Wanderverein Bakuninhütte e.V., sagt, sei Ziel des Ansatzes „Selbstbestimmung, die Nutzung der eigenen Hände und des Geistes“ gewesen.

Bakuninhütte zur Selbstversorgung für hungernde Arbeiter

Die „Bakuninhütte“ entstand in den 1920er Jahren als Selbstversorgungsfläche hungernder Arbeiter, die sich als Anhänger der syndikalistischen Gewerkschaft Freie Arbeiter Union Deutschland (F.A.U.D.) organisierten und die Hütte in Meiningen im Thüringer Wald zu einem beliebten Ausflugsziel ausbauten. Neben Erich Mühsam kamen auch viele Anhänger der Wandervogelbewegung an diesen Ort.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts äußerte sich die angestrebte Selbstbestimmung in der Infragestellung des als ausbeuterisch empfundenen Systems sowie und in einem Streben nach Autarkie. Heute ließe sich dies in die Schlagworte der Resilienz und Nachhaltigkeit übersetzen. Was damals die Abschaffung des 12-Stunden-Tages war, könnte heute die Forderung nach einem 6-stündigen sein.

Naturfreunde Meiningen bauten Hütte wieder auf. Heute ein Kulturdenkmal

Trotzdem geht es der Ausstellung und dem Verein nicht um die Fortführung einer Bewegung, „es geht um keine Ideologie, sondern die Symbiose aus Wandern, Natur und Geschichte dieses besonderen Ortes“, erklärt Mark Mence. Nachdem die Hütte in den 1930er-Jahren von den Nationalsozialisten enteignet wurde, geriet das Wissen um sie nach der Wende in 40 Jahren DDR-Zeit in Vergessenheit. Nach der Wende gelang es, ihren Stand zu lokalisieren und sie kam 2005 schließlich in den Besitz der Wander- und Naturfreunde Meiningen e.V. Heute ist es ein anerkanntes Kulturdenkmal des Landes Thüringen.

Fünf Ausstellungsstationen leiten die Besucher durch das Naturfreundehaus, die dabei „die Geschichte des 20. Jahrhunderts, mit all ihren Brüchen exemplarisch an der Bakuninhütte und der Person Erich Mühsams nachvollziehen“ können, so Mark Mence. Parallel zur Ausstellung gibt es ein breites Rahmenprogramm.

Ausstellung bis 30. Januar, Montag bis Freitag von 10 bis 16 Uhr oder nach Anmeldung.